Es posible que la fantasía colectiva más grande del país en este momento sea encontrarse a Iván Duque después de que sea presidente y decirle cosas. No sé a ustedes, pero más que salir de la pobreza y acabar estos cuatro años.



He armado la escena cientos de veces: me cruzo con el ya casi expresidente en un restaurante y me siento en su mesa o, mejor, me queda en la silla de al lado durante un vuelo largo, lo que me da tiempo de darle toda la lora que he ido acumulando. Luego está el hecho de que los presidentes nunca dejan de serlo, o sea que siguen andando por el mundo en carros blindados y rodeados de escoltas, que él viaja en primera y yo en turista, y, encima, que yo ya poco dejo la casa.



Suelo empezar imaginando que le digo de todo, una auténtica descarga. Que es un incompetente, que nadie lo soporta y que bajó los estándares de la presidencia a niveles insospechados. Luego me calmo, entiendo que esas no son formas, y fantaseo con que arranco diciéndole lo importante que es para un mandatario comunicarse con el pueblo que gobierna y lo poco que pudimos hablar con él en todo este tiempo; que lo suyo fue un monólogo y no un diálogo. Sin embargo, creo que abriría con un ‘¿Por qué eres así, Iván?’.

Es que yo quiero saber si lo suyo ha sido desconexión o importaculismo. Suelo entrar a su cuenta de Twitter cada vez que hay un paro, una matanza, un escándalo por corrupción, a ver si dice algo al respecto, y me gana la sorpresa cuando descubro que sus tuits hablan de cosas que parece que solo pasaran en su cabeza. Mensajes sobre encuentros culturales, el cambio climático, la economía naranja o condenando la guerra en Ucrania; es que parece un embajador y no el líder de un país. También registra viajes para asistir a posesiones en el exterior o para reunirse con otros presidentes, como si estos cuatro años hubiesen sido una fábula, unas largas vacaciones. Según su propia narración, su periodo ha estado exento de crisis.



Le preguntaría también por su acto más reciente: haber salido a votar sobre una alfombra roja y en medio de una calle de honor. No sé si tal cosa será tradición y todos los presidentes lo hacen, o si fue a él a quien le dio por esas, el punto es que la imagen no podía ser más ofensiva. Tampoco sabría en qué lugar ponerla dentro del escalafón de grandes éxitos porque vean que ha habido episodios: el paseo en cuatrimoto por Providencia, el sombrero de cosaco, el discurso al Ejército con voz de Alf. Es mucha la competencia.



A menudo se dice que Duque enterró al uribismo, y tal cosa es posible, pero creo que estamos subestimando esa foto de la alfombra roja. Es que hay que tener personalidad para hacerlo justo en día de elecciones para alebrestar más al pueblo. Dicha foto le quitó al menos un millón de votos a Fico a última hora, lo que a la larga terminó jodiendo a Petro, que tiene en Rodolfo Hernández un rival mucho más fuerte. Quizá Duque haya hecho tal cosa a propósito y no es tan incompetente como nos ha hecho creer.



Concluiría la charla diciéndole que le deseo lo mejor pese a todo y que si hemos sido críticos con él, incluso ofensivos, es porque, aunque no esperábamos mayor cosa de su parte, igual logró decepcionarnos como pocos presidentes lo habían hecho. Y al final, para cerrar todo de la mejor manera, haría lo que más fantaseo cada vez que veo su cara en algún medio de comunicación: cogerle los cachetes como hacía Don Ramón con Quico en El chavo del ocho, con rabia mientras finjo ternura. Es que no quiero morir sin hacerlo, a veces me pinto la imagen y me excito como cuando era adolescente. Lo deseo más de lo que desea Greta Thunberg la paz mundial.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

