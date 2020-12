El fin está cerca

Guardo en los favoritos del computador links de internet que supuestamente me van a servir en el futuro. Noticias de muertes de ancianos para escribir una novela, videos de YouTube que me gustan, artículos para leer después (y que nunca leo). Esta semana, cuando vi que el agua iba a cotizar en la bolsa de valores, recordé vagamente una noticia que en su día me llamó la atención y guardé por si las moscas.

Pues parece que las moscas son hoy. La nota es de 2015 y dice que grandes bancos están comprando recursos hídricos en todo el planeta a un ritmo sin precedentes. Nombra a conglomerados como Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays, Allianz y HSBC, los sospechosos de siempre, y agrega que el objetivo es “obtener el derecho de aprovechar las aguas subterráneas, los acuíferos y los ríos, la tierra que contiene grandes extensiones de agua como lagos, lagunas y manantiales naturales en la superficie o en las aguas subterráneas”.



Pues eso, que parece que la gente con habilidad para hacer dinero encontró otra forma de hacerse más rica y agrandar la brecha con respecto a los que en vez de acumular riqueza vivimos del día a día porque, por ahora, sobrevivir sigue siendo mejor opción que dejarse morir. Hoy es el agua, mañana será otra cosa (el aire, tal vez), y así hasta que la frase que dice que el día que la mierda tenga algún valor los pobres nacerán sin culo no suene tan absurda. Y aunque expertos dicen que la medida es por el bien de la humanidad, solo el tiempo dará respuestas sobre los alcances de la medida.



Mi profesor de química en el colegio hablaba del tema, hace casi treinta años, y afirmaba que el futuro estaba en invertir en agua porque llegaría el día en el que costaría más que cualquier metal precioso. Nosotros, acostumbrados a que cada tanto saliera con una excentricidad, oíamos y nos mirábamos como diciendo: ‘Este loquito’. Es que no entendíamos lo que quería decirnos, si había agua por todos lados. Es cierto que vivíamos en Barranquilla y que la regla en aquella época era abrir el grifo y que no saliera nada, pero era por culpa del sistema de acueducto, no porque no hubiera agua.



Hoy sus palabras no solo cobran sentido, sino que le dan un nuevo significado a la expresión ‘agua en bolsa’. La última vez que miré, el agua en bolsa costaba doscientos pesos y alcanzaba para calmar la sed después de un partido de fútbol, ahora el agua en bolsa quiere decir que cotiza en Wall Street, que ya no es nuestra y que puede volverse impagable. De hecho, después de esto ya nada que tenga que ver con el agua volverá a ser lo mismo, ni lavarse las manos.



Tiene cara de ser esto el comienzo del fin. Cada vez que sale una noticia de tono fatalista decimos que el mundo se fue al carajo, pero esta vez tiene toda la cara porque no se trata de pasajes de avión o celulares inteligentes, cosas que deseamos pero de las que podemos prescindir, sino de que la fuente de la vida puede quedar en manos de gente que antepone el dinero a cualquier cosa.



Un día, los humanos recibimos la belleza del mundo y decidimos que no era suficiente, que lo indicado era reformarla a nuestro placer, hacerla más bella, si es que cabe, y vean en lo que vamos. Quizá el virus que nos azota sea una señal de que somos muchos y que le estamos haciendo mal a la naturaleza. Y nosotros, en vez de salir mejores y aliviar al planeta, hemos salido reforzados, peores, listos para acabar con lo que queda de él. Con la noticia de la vacuna hemos empezado a hacer planes para el futuro: queremos viajar, volver a ver a los nuestros, cambiar de trabajo, tener familia, ver series y escribir libros sobre ancianos que mueren solos. No nos hemos dado cuenta porque juramos que la vida es eterna, estable e inmutable, pero es posible que el tiempo no nos alcance para hacer tanta vaina.



Adolfo Zableh Durán