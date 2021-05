Tan bien que íbamos

Si supieran lo divinos que se ven diciendo que la situación de Colombia es por culpa del paro. “Culpa del paro” es el nuevo “culpa de Petro” porque los que mandan son capaces de inventar lo que sea con tal de evadir sus responsabilidades. Quienes lanzan dicho mensaje saben que tal afirmación es falsa, pero saben también que sus votantes creen todo lo que les digan. Y no solo ellos; en general, los votantes son idiotas porque las personas somos idiotas; tenemos el criterio de una sanduchera dañada.

La culpa de esta crisis es de todo el mundo, menos del Gobierno. Culpa del paro, pero también de Santos, de Maduro, de la pandemia, de la minga y del primo de la novia del hijo del vecino. Así van por la vida estos gobernantes que tenemos, llorando si no están en el poder y acusando a la oposición cuando lo ostentan. A Petro lo culpan del paro y al paro lo culpan de todo: de la subida del dólar y de la bajada de la calificación crediticia del país; de la quiebra de empresas, la subida del desempleo, el aumento de los casos de covid, el desabastecimiento de comida y de los desaparecidos (¿quién los manda a protestar?). También, de la muerte de una niña en una ambulancia. Es que todo lo volvemos absoluto, y de un lado y otro están usando a una bebé muerta para justificar o condenar el paro a conveniencia. Lo dicho, somos una belleza de gente.



Da miedo ver a Colombia tan golpeada; es duro, pero también se siente ineludiblemente necesario, a ver si al fin entendemos que el bien general está por encima del bien particular y que cebarse a manos llenas mientras otros mueren de hambre no es el camino. Los privilegiados han vivido apenas un mes algo levemente parecido a lo que ha vivido el resto del país su vida entera, y ya están en pánico.



Gustavo Petro y la gente del paro deben de ser personas muy poderosas entonces, ya que sin ser los encargados de llevar las riendas del país hacen con él lo que se les da la gana. Pero es muy colombiano eso de culpar a los demás de nuestros errores, muy entendible. Lo vemos todo el día en los ciudadanos comunes y corrientes, desde ‘el perro se comió la tarea’ que dice el niño de primaria hasta el Presidente, que achaca su incapacidad de gobernar a que el candidato derrotado juró hacerle la vida imposible. Me hace recordar la vez que el matrimonio de mis padres pasaba por un mal momento y me culparon de su crisis. Y yo me lo creí, asumí que por portarme mal era que ellos peleaban tanto.



Por eso digo que los votantes no tenemos criterio, porque muchos creen que es cierto eso de que un mes de paro ha hecho más daño que décadas de corrupción desbocada. Esos mismos y sus líderes condenan las marchas en Colombia, pero en su momento apoyaron las de Venezuela porque las de allá jodían a Maduro, mientras que las de acá los joden a ellos. En medio de una guerra de poderes es que estamos.



Y culpar de todo a Petro no solo es lo fácil, sino que conlleva muchos peligros, no solo hacia su propia seguridad. Lo banaliza tanto que se empiezan a hacer todo tipo chistes al respecto. ¿Hay una mosca en mi sopa? Culpa de Petro. ¿No encuentro mi billetera? Culpa de Petro. ¿Me volé el semáforo y me estrellé? Culpa de Petro. Lo banaliza y lo fortalece, lo hace quedar como el mártir que contra todas las adversidades saldrá triunfante y no como lo que es: un político más, oportunista y ventajoso.



Si los colombianos estuviéramos bien, una figura como la de Petro no existiría; la gente tampoco saldría a marchar porque no tendría razón para pedir cambios. Petro no tiene la culpa de nada, solo ha sabido capitalizar el descontento general. Quienes lo atacan no ven tal cosa, le temen tanto que creen que atacándolo lo debilitan en vez de fortalecerlo. Solo falta que le endilguen haber sido el que dijo en 2018 que votáramos por Duque. No demoran.



Adolfo Zableh Durán