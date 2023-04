La manzana del pecado

Estuve a punto de comprar un celular nuevo y me arrepentí. Todo empezó porque necesitaba cambiar el computador (lo que al final hice), pero ya saben cómo son las tiendas en general, y las de tecnología en particular: entras buscando un cable y, si tienes mucho dinero y poca fuerza de voluntad, sales con una pila de ‘gadgets’ que no necesitas. Te autoconvences de que sí, de que sin ellos no puedes vivir, pero en el fondo sabes que para chatear y mirar redes sociales no precisas de un teléfono de cuatro millones de pesos con una cámara capaz de retratar una hormiga desde un avión.

Hablo de Apple, claro, que es más adictivo que el Tajín. Me enganché a la marca hace ya varios años y, la verdad, lo que produce no es solo muchas veces superior al resto, sino más bello; y cuando de tecnología se trata, el diseño hace la diferencia. Pero es que no solo se ha vuelto impagable, sino que abusa. Cualquiera de sus productos es considerablemente más caro que los de la competencia, y, encima, vende todo por separado, desde una interminable variedad de adaptadores hasta el cargador y los audífonos, que ya no vienen incluidos con los celulares. Como leí en un foro de internet, te crean un problema y luego te venden la solución por unos cientos de miles de pesos. Genios. Malignos, pero genios.

Lo cierto es que con el computador no tuve salida porque es de lo que vivo y en mis planes no está volver al PC, aunque si esto sigue subiendo, no tendré de otra. Por lo pronto ya tengo el nuevo Mac que quería y estoy feliz; no voy a poder comer hasta octubre, pero no le hace. Yo me la paso metido en el computador y no estaba dispuesto a sentirme infeliz cada vez que fuera a prenderlo. A lo que sí pude resistirme fue al celular, y no se trató solo de un tema de presupuesto. Ahí estaba el iPhone 14 exhibido; bello, nuevo, reluciente. Tenía que tenerlo. Con él en la mano me acerqué a la caja, y no sé de dónde saqué fuerzas para devolverlo cuando llegó mi turno. No solo me estaba metiendo en un gasto absurdo, sino que estaba pagando una fortuna para hacerme daño.

Vivir hablando por WhatsApp me tiene no solo desesperado, sino que me está destrozando los ojos. ¿Cómo hace la gente para vivir así, tecleando todo el día en ese tecladito que te hace cometer un sinnúmero de errores de digitación? A mí, que veía de cuánto era la moneda al otro lado de la habitación, ahora me toca forzar la vista, o tomar captura de pantalla y luego agrandar para poder leer lo que dice un mensaje. Sí, ya sé que debo ir a una óptica a que me mediquen gafas, que mis días de 20/20 se acabaron, pero eso es otra discusión; lo que importa acá es que no iba a desembolsar una millonada para volverme más ciego, y de paso más adicto.

No quiero que la tecnología me embrutezca más, no quiero pasarme la vida pegado a una pantalla cuadrando reuniones por Zoom, espiando las vidas de los otros y hablando con seres que bien podrían no existir, amigos a los que sigo siendo cercano pero que no veo hace años. Quiero darme el lujo de mirar la calle cuando camino, de ver los conciertos en vez de grabarlos.

Casi caigo en el nuevo iPhone, pero he decidido quedarme con el 8 que cargo desde hace ya cinco años. Me sirve para más de lo que necesito y no me demanda estar al día con los últimos avances tecnológicos. No me genera la ansiedad de volverme obsoleto porque ya van a sacar el 15 ni me hace creer que soy extraordinario; más bien me siento del montón, y eso, en estos días en los que todo el mundo quiere ser original, es todo un alivio. ‘Think different’ reza el eslogan de Apple y, nuevamente, son genios: ¿de qué manera tener un aparato que ha vendido más de dos mil millones de unidades me va a hacer especial?

ADOLFO ZABLEH DURÁN

