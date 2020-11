Los seguidores de Petro son una ternura, tan tibios como los tibios que dicen combatir, tan ingenuos e idealistas que parece que no supieran que las personas somos convenientes cuando nuestros intereses están de por medio. Si Gustavo Bolívar escribe para Semana y su líder recibe a Armando Benedetti, en la Colombia Humana se inventan argumentos descabellados para justificar tales movidas. Ahí sí no se trata de tibieza ni voltearepismo, sino de jugadas maestras y actos de nobleza. Hasta sacaron una frase de Winston Churchill, a quien hace meses estaban cancelando por fascista, para explicar el cambio de rumbo (uno más) del político costeño. Lo dicho, son una belleza.

Los petristas son mejores que cualquiera y, encima, hallaron las respuestas a todo, algo sin precedentes en la historia de la civilización. Tienen en sus manos todas las soluciones, solo falta que los dejen gobernar, pero tienen que ser ellos, otro cometería errores. Y están del lado correcto de la historia, como suelen repetir, quien no esté con ellos es su enemigo, y ni siquiera suyo, sino de la humanidad porque ellos hablan en nombre de los oprimidos del mundo, y de la mano de Petro van a cambiar este país de una vez y por todas.



Su líder va a llegar en 2022 a patear la puerta de la Casa de Nariño (y de paso al sistema) y no tendrá que pactar con el establecimiento porque él es diferente, todo lo puede solo. Y si llega a hacer alianzas con personajes oscuros, ya se encargarán de justificar sus decisiones, que no serán motivadas por intereses particulares sino en busca del bien común. Es que a ellos solo los mueve la bondad, no tienen un ápice de maldad, no hay envidia, rabia ni resentimiento en sus corazones, todo lo hacen por amor al prójimo.



Que nuestros gobernantes sean un desastre no quiere decir que Petro sea bueno, la lógica no funciona así. Ambos pueden ser malos a su manera, y Petro, aunque mejor que los que tenemos en el poder, es al final un poco más de lo mismo. Tengo claro que de su mano no nos vamos a volver Venezuela, como afirman los impresentables del Centro Democrático, pero tampoco es el salvador que muchos creen. Lo que pasa es que nos han golpeado tanto que nos agarramos de lo que sea; alguien dice tres cosas bonitas y nos vamos detrás de él, como cualquier persona que carece de amor propio.



No creo tampoco que la gente sea buena por el hecho de haber sido oprimida y abusada, eso solo la hace, precisamente, oprimida y abusada, y como sociedad estamos muy quedados en cambiar eso; sin embargo, pareciera que muchos que apoyan a Petro creen que haber sufrido por culpa de gobiernos indolentes les da automáticamente licencia para buscar compensaciones de manera arbitraria y, nuevamente, la vida no funciona así.



Petro representa la oposición, y es más que necesario que alguien lidere y alce la voz, que proponga cambios, pero también hay que decir que es más fácil ser opositor que gobernar. Desde la oposición cualquiera luce independiente e implacable porque la culpa es del que manda, no del aspirante, pero parecen olvidar que a la hora de gobernar hay que negociar y ceder con gente con la que no siempre se comparte ideología. Y Petro habla bello, con su discurso mueve, hay que ver cómo le iría mandando y cuántas promesas rompería, aunque sus votantes juren que él sería incapaz de tal bajeza.



Tenemos el antecedente de Hassan Nassar, que durante ocho años criticó todo lo que hacía Santos y ahora le sacan tuits viejos porque el gobierno para el que trabaja hace lo mismo que aquel al que atacaba. Es que no creo que quieran cambiar las cosas, tan solo quieren tener el poder, y lo que en los demás es inaceptable, en ellos no solo es justificable, sino necesario. El Hassan Nassar 2010-2018 era petrista, a ver qué argumentos se inventan en la Colombia Humana cuando diga que también quiere pertenecer a su partido.



Adolfo Zableh Durán