El pequeño dictador

Ahora cuando hablan del pequeño dictador no sé si se están refiriendo a Lionel Messi o a Álvaro Uribe. Así le puso al argentino la prensa afín al Real Madrid hace años cuando se supo que el futbolista manejaba varios aspectos del club que iban más allá de su rol como jugador. Desde España afirman que quita y pone compañeros y entrenadores, que el club está hipotecado por su alto sueldo y que las sesiones de entrenamiento del equipo son poco más que un paseo de fin de semana porque Messi así lo ha querido.

De hecho, la novela de si se queda o si se va del Barcelona fue propiciada por él mismo, que tiró la bomba y luego se echó para atrás cuando vio que el final de la historia era irse a juicio contra el club de su vida. Messi es el mejor jugador del mundo, quizá el mejor de todos los tiempos, pero, quien lo ve así callado y simpático, parece que tiene su temperamento; no toma muy bien las derrotas, le gusta que se haga lo que él quiere y se irrita cuando tal cosa no ocurre.



No sé si sea justificable, pero sí entendible: cuando el mundo lleva década y media diciendo que eres un genio y celebrándote cualquier cosa que hagas, es fácil perder la perspectiva y creer que estás por encima de todo. Y no está tan lejos de aquella creencia por más perjudicial que sea, desde que empezó todo el cuento de su marcha, la palabra ‘Messi’ ha superado en búsquedas de internet a la palabra ‘coronavirus’, que era hasta ahora el gran tema global del año. Es increíble, pero nadie, ni Neymar, ni Cristiano Ronaldo ni la más grande amenaza que ha enfrentado la humanidad en casi un siglo, tiene el alcance del argentino.



Algo parecido le pasa a Uribe, que, no obstante ser el hombre más poderoso de la política colombiana y haber ganado cuatro de las últimas cinco elecciones presidenciales, empieza a llorar cada vez que no se hace lo que él quiere. Es chistoso que el hombre que maneja la Presidencia, los ministerios y el Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo se ponga de víctima y reclame que no tiene garantías. Es como si tuviera secuestrado al Estado y no le alcanzara, porque ahora quiere también reformar la justicia para quedarse con ella, como si el Estado de derecho fuera un concurso de popularidad. Para él, la división de poderes es un mito, una leyenda que les cuentan a los niños antes de ir a la cama para que puedan dormir. Los niños somos los votantes, claro.



Y, aunque no creo que Colombia sea una dictadura, así como no lo era cuando gobernaba Santos, más allá de que desde el centro Democrático declararan una y otra vez lo contrario, la expresión ‘pequeño dictador’ le cae perfecto, sin ánimo de hacer burla de su estatura, la misma regla que se aplica para Messi. Uribe tiene todo, o casi todo, y quiere más, nada lo sacia, quiere control absoluto sin que nadie se le oponga, por eso se ha rodeado de gente sin habilidades ni talento, borregos que aceptan sin chistar lo que él diga. Y al igual que Messi, ese será su mal, porque cuando ya no pueda ejercer el poder, el caos y la desbandada entre sus partidarios serán históricos porque nadie va a estar en capacidad de continuar su legado. Para la muestra, la paradoja que vemos con la Presidencia, hoy tenemos concentración de poderes en el Gobierno, y al mismo tiempo al presidente más débil y resistido en décadas.



Yo soy fan de Messi básicamente porque, por muy caprichoso que sea, lo que hace en una cancha una y otra vez no lo he visto nunca, y si te gusta el fútbol eso te marca, más allá del equipo del que seas hincha. No soy muy fan de Uribe porque me parece que una persona de sus características involucrada en política es un peligro para un país. Si quería hacer las cosas a su parecer, sin joderles la vida a millones de personas, más bien se hubiera dedicado a otra cosa. Al tenis, por ejemplo.



Adolfo Zableh Durán