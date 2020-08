Zurdos para la historia

Los zurdos solemos creernos genios para darnos fuerzas por ser minoría y sentir que jugamos de visitante. Somos el diez por ciento de la población, y cuando se habla de famosos de nuestra clase salen los mismos de siempre: Einstein, Beethoven, McCartney, Da Vinci y alguno más, pero es lo mínimo, de más de setecientos millones tenía que salir al menos un puñado de personas extraordinarias.

Pero la vida del zurdo promedio dista mucho de la fama y la inteligencia extraordinaria, y aunque usar la zurda ya no sea un estigma, para nosotros es más común ser un paria que una celebridad. En el pasado las personas zurdas no solo eran consideradas débiles de carácter, sino que eran perseguidas, torturadas y quemadas por la Inquisición al ser consideradas obras del demonio.



Aun hoy, cuando algo es malo se dice que es siniestro (sinister es izquierdo en latín), y en política la izquierda está asociada a lo revoltoso, una especie de amenaza al orden establecido. Encima, estudios afirman que los zurdos tenemos menos esperanza de vida que los diestros, en parte porque la vida está hecha por y para derechos, lo que nos pone en riesgo de sufrir accidentes absurdos. No solo la Iglesia y la cultura popular, también la ciencia está en nuestra contra.



Es que desde temprana edad nos hacen sentir como marginales, quiero creer que sin mala intención. Durante el bachillerato luché junto con otros tres de mi salón para que pusieran pupitres con el descansabrazos del lado izquierdo, cosa que nunca logramos; en mi colegio, que era de curas españoles, los pupitres y las ideas eran de derecha. Éramos cuatro zurdos en un salón de cuarenta alumnos, diez por ciento, estadística clavada, tres de los cuales habíamos crecido escribiendo con la mano que la naturaleza nos había asignado. El cuarto, pobre, tenía un conflicto que no lo dejaba en paz. Había nacido zurdo y por alguna razón había tenido que vivir parte de su infancia con su abuela, que lo obligó a aprender a escribir con la derecha.



Creció entonces con la mano hábil inutilizada, mientras que con la otra escribía rápida y torpemente, sin respetar renglones ni márgenes. Cuando llegó la adolescencia y le entró la rebeldía quiso reactivar su mano izquierda, solo para descubrir que había olvidado usarla y que, increíblemente, escribía mejor con la otra. Verlo en el tablero era un espectáculo, y no me refiero a algo bueno. Empezaba con la derecha, y cuando el profesor le decía que no entendía sus garabatos, se pasaba a la otra, solo para que le pidiera que por favor volviera a la mano con la que había empezado. No sé en qué andará ahora, pero si los estudios sobre la expectativa de vida de los zurdos están en lo cierto, sería un milagro que esté vivo.



Apenas esta semana me enteré de que existe el ‘Día internacional de los zurdos’ (fue este jueves) y quedé loco. ¿Por qué los zurdos tenemos un día especial? ¿Qué tipo de homenaje o compensación merecemos? ¿Somos tan especiales o hemos sufrido tanto que necesitamos nuestra propia fecha?



Extrañamente, cuando reflexiono sobre lo que significa ser zurdo no pienso en gente que usa la mano izquierda, sino en fútbol; en Rivelino, Ozil y Robben, en James y Juan Fernando Quintero, todos talentosos, pero laguneros. Se pierden durante largos ratos del partido, luego aparecen y hacen una genialidad, solo para volverse a perder otra media hora, de ahí la valía de Messi y Maradona, genios casi siempre.



No todos los zurdos seremos genios, pero sí es cierto que no solemos estar cuando nos necesitan, les pasa a los grandes futbolistas y nos pasa también a nosotros, los zurdos comunes. Andamos en silencio sin que el mundo nos note y aparecemos cada tanto no para hacer una jugada de gol, sino una cagada monumental.



Adolfo Zableh Durán