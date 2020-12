Las lecciones que da una mata

A punta de cuidar plantas que se me mueren descubrí que soy un abandonador emocional. Da vergüenza confesar tal cosa, casi como admitir que se es drogadicto o asesino. Al ver que con las personas no se me daban las relaciones, pensé en bajar un escalón y tener una mascota, luego me pinté desatendiendo al pobre animal durante horas por estar concentrado en alguna maratón de partidos de fútbol y no pude, entendí que ese era también un paso demasiado grande.

Me incliné por las matas y llené el apartamento de ellas, no de un sopetón sino poco a poco. Empecé con un par de pinos para el balcón y cuando quise ver estaba viviendo en medio de un jardín que murió casi tan rápido como lo armé. Anturios, dragonarias, arecas, crotones y begonias, cada mañana me despertaba feliz porque la casa olía a primavera. No sé qué pasó, pero en un momento todo empezó a decaer y, aunque las cuidara como me habían indicado, comenzaron a ir de mal en peor. Primero, una hoja; luego, un racimo, hasta llegar al abatimiento total. En un momento sentí que la cosa era tan irreversible que simplemente tiré la toalla, me eché a la pena y las dejé morir, que viene siendo lo mismo que he hecho con mis relaciones.



Esas plantas iban a estar conmigo por mucho tiempo, supuestamente, por eso escogí a propósito las más bonitas. Estaba convencido de que tanta belleza iba a requerir de mi parte altas dosis de disciplina y dedicación, pero lo que en la teoría sonaba bien, en la práctica fue un problema. La belleza atrae pero desgasta, y cuidarla no es para todo el mundo; es demandante, un tesoro que tarde o temprano desaparece. Al ver mis plantas muertas entendí otra obviedad, y es que toda ruina fue bella alguna vez.



Son temperamentales las matas también, todo un misterio, más difíciles de llevar que cualquier otro ser vivo. Con una persona hablas y solucionas los problemas o te separas, mientras que las mascotas mandan señales por los cuatro costados; en cambio, a una planta la riegas, le hablas con cariño, la sacas a la luz o la proteges de ella e igual se te muere, no metafóricamente, se te muere de verdad, sin que sepas por qué, y luego tienes que cargar con esa culpa por el resto de tus días, pensando en qué hiciste o dejaste de hacer. Es que se mueren por cualquier cosa y necesitas deducir por tu cuenta mucho sobre ellas.



Un jardinero que llevé a la casa a ver si podía rescatar un par que quedaban vivas me dijo que más plantas morían por exceso de agua que por falta de ella, lo cual me pareció tan paradójico como decir que la gente se muere más por exceso de amor que por ausencia de este; luego pensé en Maradona y todo tuvo sentido, al argentino también lo mató todo lo mal que lo quisimos en vida.



Pero nada como cuidar una planta casera para aprender sobre metodología y paciencia, para descubrir si tienes temple o careces de tal cosa: si puedes con una planta, puedes con cualquier cosa. Yo he salido muy mal parado del ejercicio porque lo que se suponía que iba a ser una terapia, un crecimiento emocional, terminó siendo una caída más; ahora tengo un peor concepto sobre mí que el que tenía antes.



La muerte de mis matas me dio duro, pero puedo entenderlo y superarlo, lo de las relaciones afectivas en cambio sí es muy triste, y entiendo tanto que ambas cosas están íntimamente ligadas que me costó hablarle sobre mis plantas fallecidas a la amiga que me recomendó que hiciera de mi casa un jardín.



Un día tomé fuerzas y se lo conté no con poca vergüenza, solo para confesarme casi al borde del llanto que le había pasado lo mismo con las de su casa, lo que significó un bálsamo. Ella tiene una relación sólida con su pareja desde hace una década, así que me alivió saber que una cosa puede no estar relacionada con la otra, solo significa que a veces la flora puede ser más jodida que las personas.



Adolfo Zableh Durán