Todo por un pinchazo

La llegada de la vacuna contra el coronavirus ha dado para mucho. Llevamos apenas un par de meses y ya han explotado escándalos en el exterior. Uno de ellos, el de un millonario canadiense que junto con su esposa voló casi tres mil kilómetros hasta una reserva en la frontera con Alaska para hacerse pasar como residente de la zona y recibir la dosis, destinada a los habitantes del lugar, considerados prioritarios por el Gobierno de su país.

Su acción le costó disminuciones en sus ganancias y la posibilidad de recibir una multa y hasta un tiempo en la cárcel. Destino similar, además de pérdida de la visa, pudo afrontar un presentador de televisión mexicano que viajó por un día a la Florida para vacunarse, y, encima, lo publicó en su cuenta de Twitter. Además del típico linchamiento público, las autoridades norteamericanas se pronunciaron al respecto, explicando que estaba prohibido hacer tal cosa.



A Colombia no ha llegado la vacuna aún y ya hay conflictos, no solo porque sea un tema complejo, sino porque los colombianos tenemos la habilidad de pelear por lo que sea; es el verdadero deporte nacional, casi por encima de la corrupción y la ingesta de aguardiente. Hay quienes dicen cosas como que no hay que vacunar a los mamertos, siendo estos, asumo, los que no votaron por el que dijo Uribe y/o apoyan a Santos o a Petro. Otros han salido con sesudos análisis sacados de quién sabe dónde, descalificando tal o cual vacuna, cuestionando su efectividad y los efectos secundarios. Esa es otra característica de los colombianos, una no muy reconocida: nos creemos doctores así no hayamos estudiado nada remotamente parecido.



También salió a la luz una carta del fiscal Barbosa, solicitando al Presidente de la República prioridad para él y sus empleados. Se sospechaba que habría personas con intención de saltarse la fila de las vacunas, y aunque Barbosa tenía toda la pinta de ser una de ellas, no calculamos que lo hiciera tan rápido. No es descabellada su solicitud porque, pese a ser un Estado tremendamente ineficiente, tiene sentido que los empleados públicos reciban rápido la dosis para que el país pueda seguir funcionando, lo que irrita es que sea justo él quien haya sido el primero en saltar. Irrita, pero no sorprende, porque el Fiscal tiene toda la pinta de tenerse en muy alta estima, no en vano ha afirmado que es el más preparado de su generación y que ocupa el segundo cargo más importante del país. Y si eso es lo que dice en público, imaginen lo que pensará en privado; Churchill debe de parecerle un amateur al lado suyo.



Nunca he sido cercano a personas que se toman en serio y se creen importantes porque siento que en busca del ‘bien mayor’ (que generalmente es una excusa para lograr su propio beneficio) son capaces de todo. Y en este caso, Barbosa o el que sea puede sacar cualquier excusa con tal de hacer parte de los primeros vacunados. Muchos ya se deben de haber puesto a la tarea, en silencio, por supuesto, haciendo lobby y moviendo influencias. Lo que se le viene al país en este tema es insospechado, pero seguro será desagradable, porque otra de nuestras características es que anticipamos el torcido antes de la situación que en teoría lo amerita. Sobreprecios, dosis que se desaparecen, el ‘carrusel’ de las vacunas, los ‘falsos positivos’ del covid, particulares que cobran por poner vacunas que no poseen, ‘mermelada’ administrada vía jeringa; no hay tope para nuestra maldad, todo es posible y el cielo es el límite.



Es que es tan grande nuestro deseo por volver a la normalidad que no solo estamos dispuestos a lo que sea, sino que incluso se nos ha olvidado el pavor que les tenemos a las inyecciones. Pero, si me permiten un momento de pesimismo, yo digo que esta es una bonita oportunidad para no vacunarnos y así liberar al planeta de la plaga que somos.



Adolfo Zableh Durán