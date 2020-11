Yo entré a Soho siendo una persona y salí convertida en otra. De todos los medios en los que he estado, ha sido en el que más feliz fui, la mejor escuela: cinco años como periodista de planta, dos como columnista, diecisiete en total como colaborador. A usted podría no gustarle la revista, hacerle mil críticas, pero tenía una línea editorial clarísima y un nivel muy alto, tan exigente que al mismo tiempo te formaba y te desgastaba. Y no era para cualquiera, en el tiempo que estuve allá vi a buenos periodistas no durar ni un mes, entrar como estrellas y salir con la cabeza agachada, sin que fuera necesariamente culpa de ellos.

Soho no era Semana, pero pertenecía al mismo grupo editorial. Con Semana tenía contacto permanente y muchas veces escribí en sus páginas; no era precisamente mi casa, pero era como visitar la de unos primos cercanos. Digo esto para autovalidarme como opinador de lo que pasa con la revista.



Trabajar en Semana era el sueño de muchos estudiantes de periodismo, significaba entrar a las grandes ligas, aprender y hacerse un nombre, cosa que igual se puede decir de medios como este diario, que también ha sabido ser mi casa durante mucho tiempo. Y, aunque no fuera antisistema, al revés, siempre muy proestablecimiento, Semana tenía un enfoque crítico y profundo que atraía a quienes aspirábamos a hacer ese tipo de periodismo. Uno la leía y decía: ‘Acá es donde quiero escribir’.



Semana como la conocimos ha dejado de existir y no importa, ya fue y a otra cosa, que la vida sigue. Sus nuevos dueños pueden hacer con ella lo que quieran, que al parecer es volverla rentable. Dicho objetivo no solo es respetable, sino el sueño de cualquier propietario de un medio, y uno como lector tiene la opción de consumir, o no, sus contenidos. El futuro de los periodistas que se marcharon, la reducción de los lugares donde es posible escribir y el crecimiento de la polarización en Colombia son algunos de los asuntos que el cambio de rumbo de la publicación plantea.



Pero ninguno me parece tan importante como el descenso de la calidad del periodismo en el país. Porque uno no será Kapuscinski, pero no entiendo cómo alguien como Vicky Dávila llegó a la dirección de lo que era uno de los pilares del periodismo nacional. Es lo mismo que me cuestiono cuando veo a Duque de presidente, ¿cómo permitimos que gente así ascendiera? No puedo ocuparme de Dávila como persona porque no la conozco y, además, no viene al caso, más allá de que piense en ella cuando recuerdo la frase que dice que es imposible ser buen periodista si no se es buena persona. Hablo como consumidor de noticias cuando digo que ella representa el escándalo, las intrigas, la conveniencia, la falta de rigurosidad y respeto, el clic a cualquier costo, todo lo que no enseñan en la universidad. Tendrá audiencia, pero no el respeto de muchos periodistas, por eso le renunciaron en masa. ¿Quién quiere ser subalterno de ella? De un jefe se espera que sea mejor que sus dirigidos, no peor, que se imponga por calidad, conocimiento y calidad humana, no por obediencia obligada al cargo que ostenta.



Es como si Semana se hubiera convertido en el Barcelona, que pasó de tener ‘nueves’ como Romario, Ronaldo y Suárez a contar con Braithwaite. Pienso también en Casino, la película de Scorsese, cuando Robert de Niro habla de la oportunidad que le dieron para dirigir un lugar en Las Vegas y de cómo lo arruinaron, tanto que fue la última vez que a personas ordinarias les dieron tal responsabilidad. Hoy la revista sigue significando algo, pero puede volverse irrelevante pronto; seguirá viva, pero invisible. Nunca soñé con dirigirla, pero de haber sabido que ella clasificaba para el cargo, habría aplicado antes yo. Quizá eso sea lo que me falta, la audacia de Vicky, su desfachatez, soñar en grande. Eso, para ser sincero, sí se lo envidio.



Adolfo Zableh Durán