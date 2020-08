No saben quién soy yo

Debería sentirme aliviado por no haber aparecido en la lista de tuiteros que mandó a analizar el Gobierno, pero la verdad es que estoy tremendamente ofendido. Es que una de las gracias de estar en Twitter es sentirse importante más allá de que en realidad seamos un cero a la izquierda. En la vida análoga no te hace caso ni tu mascota, pero en la red social llegas a tener un puñado de seguidores igual de irrelevantes a ti y ya te sientes alguien.

Yo estoy dentro de ese grupo de don nadies con ínfulas; digo cualquier estupidez y me llenan de likes y retuits, mientras que en la vida real no me dan bola; llego a almorzar a casa de mi madre y me preguntan quién soy. Si no lo perfilan a uno después de diez años de estar tuiteando sobre lo que sea, con tal de sonar, diciendo cosas más por agradar a la gente y ganar seguidores que por convicción propia, ¿qué sentido tiene estar allí?



Los más escandalosos llaman perfilamiento al estudio en cuestión, al mejor estilo de las películas de espionaje de la Guerra Fría, mientras que desde el Gobierno son más prudentes y lo catalogan como un monitoreo, ambos tecnicismos para algo que viene siendo más o menos lo mismo. Muchas empresas hacen análisis parecidos para saber la percepción que los consumidores tienen sobre ellas e incluso para contratar influenciadores que hablen a su nombre, pero una cosa es que lo haga una marca de ropa y otra, que el Gobierno use tu propio dinero para analizarte y saber qué piensas de él. Parecen adolescentes Duque y su partido, inseguros, preocupados más por lo que dicen de ellos que por administrar el país.



¿Qué es esa manía de clasificar a la gente en bandos de buenos y malos, de gente a favor y en contra? ¿No es esa la actitud que nos tiene sumidos en una guerra no declarada que lleva décadas? ¿Es necesario extenderla también al plano digital? Además, visto por encima, se trata de un estudio todo pedorro que hubiera podido hacer un borracho en una tarde cualquiera y que costó una millonada. El actual gobierno no solo tiene claro quiénes están a su favor y quiénes en su contra, sino quiénes son amigos para darles contratos y nombrarlos en cargos públicos, así no estén capacitados para ello, o especialmente si no lo están.



Se dice que el informe se filtró por una torpeza, lo que suena poco creíble; parece, más bien, que lo hicieron adrede para que nos ocupáramos de pequeñeces mientras por detrás obran a placer, asunto del que ya se ha hablado: mandan por delante una cortina de humo, algún tema menor del que nos podamos burlar, y por detrás hacen lo que de verdad les interesa sin ser monitoreados. En eso son expertos también: miren lo que pasó con los errores cometidos en la solicitud de extradición de Salvatore Mancuso. Supuestamente se equivocaron tres o cuatro veces en el procedimiento y todos nos reímos de aquello, cuando no sería raro que lo hayan hecho a propósito para que el exparamilitar no volviera a Colombia a contar lo que sabe. Aunque ni idea, nuestros funcionarios pueden llegar a ser tan incapaces que es posible que se hayan equivocado de buena fe.



¿Ven lo mal que hablo yo del Gobierno? Es que no paro. Lo hago una semana sí y la otra también; en Twitter y en columnas, con amigos e incluso yo solo mientras me baño o cocino, ¿y aún así no se dignaron incluirme en su informe? De verdad, respétenme, ¿qué tipo de espías de cuarta son? Aunque es posible también que empezaran a seguirme y se hayan aburrido al ver que en mi vida no pasa mayor cosa. No pertenezco a ninguna colectividad, no participo en conspiraciones, durante esta pandemia solo he salido a hacer mercado, que era lo mismo a lo que salía antes de ella, y hablo bobadas con no más de tres personas, una de ellas mi madre, para preguntarle cuándo me invita a almorzar.



Adolfo Zableh Durán