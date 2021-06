Esperaba más de usted

Sigo sin entender eso de la fama. Digo, haces algo fuera de lo común y te vuelves reconocido, eso lo tengo claro; aunque ni eso, ahora estamos inundados de cosas ordinarias que le dan la vuelta al mundo por ser consideradas extraordinarias. Lo que aún no descifro es para qué sirve ser famoso, además de para que te reconozcan en la calle, te regalen cosas y te den mesa más rápido en los restaurantes.

Parece que ahora sirve también para que te endiosen sin que lo pidas, sobre todo si eres uno de esos famosos exprés que suenan durante un rato y luego desaparecen del panorama. Por encumbrar a cualquiera es que estamos jodidos también, y aunque esta sea una columna cómica-mágica-musical y no una cultural, permítanme usar una frase de un libro que estoy leyendo que me gustó mucho: “Nos rendimos al abrazo de un desconocido o nos arrojamos a las olas”.



Pues eso, que hemos puesto la vara tan baja que ensalzamos al que sea, por eso vivimos ‘cancelando’ a todo el mundo, que es de las actividades más descabelladas de la posmodernidad. No es culpa del cancelado de turno, sino de los bajos estándares que manejamos y del poco amor propio que nos tenemos. Nos han golpeado tanto que con un mínimo gesto de compasión nos vamos detrás como los perros callejeros necesitados de amor que somos. Si nos entregamos con furia ciega ante cualquier oropel que brille, lo lógico es que terminen rompiéndonos el corazón.



Ocurre mucho con los deportistas: idolatramos a James Rodríguez por hacer seis goles en un mundial y ahora lo atacamos cada vez que se lesiona, como si en vez de jugar fútbol por su propio placer y bienestar económico lo hiciera para alegrarnos la vida. Hoy amamos a Egan Bernal por haber ganado el Giro de Italia, mañana lo odiaremos por perder el Tour de Francia, como si su objetivo no fuera ganar carreras sino hacernos olvidar nuestra propia mediocridad.



Pasaba con Maradona también, un personaje que no aguantaba medias tintas y que pidió que no lo veneraran porque sabía el desastre de persona que era. Nosotros, tercos y ávidos de ídolos, insistíamos en ponerlo en un altar o en destrozarlo según se nos antojara. Por eso mi deportista colombiano favorito es Juan Pablo Montoya, así el automovilismo me aburra, porque siempre dejó claro que no corría por su país sino por él, algo bien lejano de las actitudes patrioteras que tanto nos gustan.



¿No están cansados de endiosar y cancelar cada tanto a La Liendra, Epa Colombia y J Balvin? Héroes el lunes, villanos el martes porque no dijeron lo que queríamos que dijeran. Luna Gil, la directora de orquesta de Medellín, y en general, todo gato que salga en una marcha o diga algo medianamente sensato; con muy poco se consagra cualquiera en estos tiempos.



Yo he vivido un par de veces en carne propia eso de ser elogiado o vapuleado por lo que sea, y la verdad es que paso, gracias. Al comienzo no sabes lo que está pasando y te obnubilas tanto que te dejas llevar por la situación, al punto de que resulta difícil no sentirse héroe o basura según el comentario que te hagan. Y, aunque la fama parezca atractiva, es incómodo estar en el ojo público; no te mejora la existencia, más bien te la acaba. Estas ahí haciendo tu vida normal y de repente descubres que has decepcionado a la gente porque, al parecer, ella esperaba de ti cosas que tú nunca ofreciste. Entonces, entre todos se ponen la toga de juez y te vapulean solo porque decidieron que tienes que pagar.



Yo no quiero el amor de las personas, tampoco su odio, solo quiero que me dejen en paz, entre otras porque ellas no quieren ni odian de verdad, solo usan al bobo de turno para descargar sus frustraciones. Yo les pediría que más bien se ocupen de sus vidas, busquen llenar sus vacíos emocionales de otra forma y vayan a que se los coma un burro, con el mayor cariño y respeto.



Adolfo Zableh Durán