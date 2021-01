Nos cogió de parche

Un día alguien va a armar el álbum de fotos de Iván Duque y nos vamos a dar cuenta de la persona que tenemos liderando el país. Y no es que no lo sepamos, al revés, lo tenemos más o menos claro, lo que pasa es que ese tipo de compilaciones gráficas suelen ser contundentes.

Más que un periodo presidencial, sus cuatro años van a parecer la larga excursión de colegio de un niño consentido: tocando guitarra, haciendo malabares con una pelota, bailando, posando al lado de reguetoneros y celebridades, haciendo retos roqueros, repartiendo dulces entre los niños del lugar que visita y apuntando al infinito mientras vuela en helicóptero. Incluso siendo presentador de televisión, y a veces haciéndolo desde Cartagena y San Andrés, dos de los sitios preferidos por los colegios colombianos para hacer sus excursiones de fin de año.



Casi no hay escenario en el que el Presidente no se vea ridículo, en el que no genere indignación, resentimiento y risa, todo al mismo tiempo; no solo una combinación difícil de lograr, sino un lugar peligroso del que no se regresa. Hace meses lo vimos inaugurando con yipaos y placas con su nombre en letras gigantes una obra que tuvo que ser cerrada al poco tiempo; más recientemente estuvo en San Andrés pasando revista luego del huracán y manejando una cuatrimoto.



Lo dicho, justo lo que haría un bachiller en la excursión, pasear por la isla en un vehículo exótico. La escena era humillante, la opulencia regodeándose en medio de la miseria y el desastre. Él, todo grande, escoltado por policías en pequeñas motos, con gafas oscuras, cachucha oficial y camisa hecha a la medida marcada con su nombre, manejando entre ruinas, posando para la cámara y alzando el dedo pulgar como si fuera el ‘Pibe’ Valderrama. Todo bien, todo bien.



Duque cogió la Presidencia de parche y se está gozando su cuarto de hora. Y no importa, que mandar es eso también, no solo preocuparse por sus gobernados y trabajar más allá de los límites del cuerpo; algo de compensación debe tener un puesto de tal magnitud. Todos los gobernantes poderosos se dan licencias, ratos de ocio y planes exuberantes para paliar el desgaste de su cargo, el lío con él es que da la impresión de que le da más importancia a eso que a administrar.



Y, encima, hace ostentación, como el que construye una finca con todos los lujos y luego invita a sus amigos para que la conozcan. La casa acá, el jacuzzi allá, el asador por este lado, la caballeriza prudentemente retirada (pero cerca del mirador) y los juguetes en el garaje.



La diferencia es que Duque hace alarde de lo que no es suyo desde un puesto que es prestado. Y no entiende lo que hace porque carece de sensibilidad o de sentido común, no capta lo ofensivo que puede ser regodearse en el privilegio del poder en un país muerto de hambre. O tal vez sí lo entiende, solo que no le importa. Está tan obnubilado por ocupar un cargo para el que no está calificado que dice: ‘Qué carajos, gocémonos esto’, como quien se gana la lotería y en vez de invertir se gasta la fortuna en un parpadeo.



Mientras el Presidente anda a su bola, juega a mandar y presenta cada veinticuatro horas su show cómico, mágico, musical, el país va por otro lado. Vacunas embolatadas, masacres y feminicidios disparados, personal de la salud y pequeñas y medianas empresas abandonados a su suerte.



Y, encima, vive asilado en su torre. Es muy difícil llegar a él. No se le pueden pedir explicaciones porque concede pocas entrevistas y las escoge a dedo. Y cuando da declaraciones, lo hace a través de medios oficiales, lo que anula la posibilidad de réplica. Más de medio país lo reprueba y él anda como si no existiera oposición y todo marchara sobre ruedas. Sobre cuatro, para ser precisos.



Adolfo Zableh Durán