Todos tus muertos

A veces ser prudente ante la muerte es lo más indicado, en especial si no se conocía al personaje, como acaba de pasar con Carlos Holmes Trujillo. El fallecimiento de alguien público es una línea frágil, más delgada que las delgadas líneas que solemos atravesar con poco miedo y con mucha insolencia, porque genera sentimientos irracionales e imaginarios, pero que juramos reales y hasta justificados.

Se supone que la muerte es un suceso lamentable, pero ni idea, no lo tengo tan claro e incluso la mía propia me sorprenderá lleno de incertidumbres al respecto. Se supone que debemos entristecernos, pero la verdad es que nunca sé cómo reaccionar; no supe cómo sentirme con la muerte de mi padre y me tomó meses procesar el asunto, mucho menos voy a saber qué sentir con el fallecimiento de un hombre del que solo sabía por las noticias y los comentarios de algunos conocidos.



Si me dejara llevar solo por eso, me mostraría temerario en mis declaraciones. Mucha gente se ha, incluso, alegrado por lo que le pasó a Trujillo, y aunque entiendo que la rabia puede llevarnos a la indolencia y la agresión, yo no me atrevo a tanto, ya no. Cuando le bajas a tu dosis de odio y, encima, piensas cada vez más en tu propia muerte y la de los tuyos, eres más cauteloso y sensible con la de los demás.



Por eso, aunque fuera alguien que representaba a un gobierno con el que no comulgo, entiendo que Trujillo era una persona como cualquier otra, con miedos y errores, y que escogió un camino donde ganarse el odio colectivo es muy fácil. Sin embargo, viendo la tristeza de su familia, basta con tener una cabeza medianamente en orden para dejar por un instante los sentimientos personales y solidarizarse con su dolor. Sé que no es sencillo y tampoco le estoy pidiendo a nadie que lo haga, porque se trata de una decisión personal. Al final, cada uno lidia con sus decisiones y ajusta en soledad sus propias cuentas.



La muerte de Carlos Holmes Trujillo trasciende el hecho en sí y, al margen de los decretos y protocolos que implican la pérdida de un alto funcionario del Gobierno, vuelve a dejar en evidencia la indolencia del actual gobierno y su doble rasero a la hora de considerar a sus gobernados. En este momento de la historia se siente más que nunca que en este país hay ciudadanos de primera y gente prescindible, y que a la institucionalidad le duelen más unos que otros.



Colombia es un taxímetro de la muerte, un lugar donde la vida vale menos que una gaseosa, y a diario asistimos a fríos comunicados, o al silencio incluso, sobre crímenes cometidos contra seres anónimos. Lo que se pide no es que se obvie el duelo por Trujillo, sino que se muestre dolor por los otros muertos, que no son pocos, algo que, cada vez estoy más convencido, no va a pasar en esta administración. Es desgastante sentarse a esperar algo que nunca va a llegar, y duro el camino que lleva a la aceptación.



Este año se han disparado las masacres, los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, y es como si aquí no hubiera pasado nada. Apenas un comunicado oficial que es como un formato Minerva, la copia de la copia de la copia, y promesas de investigaciones que no se sabe en qué terminan. Eso, sumado a las trescientas muertes diarias por coronavirus; ya pasamos los cincuenta mil, un estadio mundialista lleno de muertos.



Es difícil fingir que la gente nos importa cuando en realidad no es así, por eso Duque sigue anunciando en su programa de televisión el número de muertos por covid como si estuviera cantando los números en un bingo, mientras que se lo vio dolido por la muerte de su ministro de Defensa. Y es entendible, al fin y al cabo quien murió no fue solo uno de sus colaboradores más cercanos, sino un amigo, pero no se puede tener un margen tan amplio y pasar de la indiferencia al dolor extremo por un solo muerto, que él no es un ciudadano cualquiera, sino nuestro líder. En teoría.



Adolfo Zableh Durán