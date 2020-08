Ponte seria

Una vez, un amigo me dijo que si no tuviera dos hijos sería millonario, fue mientras hablábamos después de un partido de fútbol que organizamos para despedir el año, y mis vacaciones sonaban mejores que las suyas. Pues es como si el Gobierno hubiera tomado nota de la conversación, porque esta semana planteó en un medio de comunicación la posibilidad de crear un impuesto para las personas que no tenemos hijos. Luego salieron a decir que era un ejemplo para explicar algo, que no lo estaban pensando en serio, pero la bomba ya había sido lanzada, una especie de sonda para ver qué reacciones generaba.

¿Qué creen en la Dian? ¿Que en condiciones normales los solteros viajamos a Europa en primera dos veces al año y que al llegar a nuestro destino contratamos a dos sirvientes para que nos carguen las Louis Vuitton por todo el Viejo Continente? Despierten, muchos no tenemos hijos no porque no queramos, sino porque criarlos es putamente caro, no tenemos plata porque nos pagan una miseria y si queremos llevar una vida con ciertas comodidades, nos toca prescindir de algo, así sea de la descendencia. No tenemos para el pediatra y la guardería, menos para el colegio y la universidad, porque la educación dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo, como si en vez de estar educando a personas igual de taradas a nosotros estuvieran entrenando al próximo Mozart.



También vivimos en apartamentos de un solo cuarto hechos con paredes tan delgadas que podemos oír al vecino cada vez que tiene sexo o que pelea porque otra vez le cambiaron de puesto el tarro del azúcar. Se trata de hogares unipersonales que nos hacen infelices porque no nos gustan su tamaño, ni su ubicación, ni su vista, ni sus acabados, ni su distribución ni el ruido que hace la tubería, mucho menos los vecinos. Y los habitamos en arriendo, eso sí, porque una miseria de apartamento de ese estilo no baja de cientos de millones de pesos, y tampoco tenemos para eso.



Estamos rodeados: por un lado, se las ingenian para crear nuevos impuestos y, por el otro, nuestros sueldos crecen a un ritmo inferior al crecimiento del costo de la vida, o sencillamente se estancan. La cosa está tan jodida que tener un contrato a término indefinido con prestaciones es un lujo, cuando debería ser la regla. Acá lo que rige es la prestación de servicios, sin beneficios, primas ni vacaciones, y sacando del propio bolsillo para pagar salud y pensión. Y aun así esperan que levantemos un hogar como Dios manda.



La vida se ha vuelto tan precaria que me siento rico cuando voy a Carulla, donde me doy pocos y específicos lujos. Lo utilitario lo compro en el D1, que será muy completo, pero es más utilitario que placentero. De allí sale uno con todo lo necesario, pero carece de alegría porque comprar contando las monedas es una rutina triste. Yo odio a Carulla, lo odio por abusivo y porque quisiera tener la plata suficiente para que no me importara comprar allá. Hace poco descubrí que la Jumbo Jet que en la tienda más cercana vale 4.300 pesos, ellos la venden a 6.000, y que un muffin importado de chocolate que sabe como si lo hubieran hecho los mismos ángeles del paraíso cuesta 7.250 pesos, a tres cuadras cuesta 4.900. Y hablo de los productos a los que les sigo la pista, que suelen ser golosinas, si tuviera hijos y me pusiera a rastrear frutas, verduras, carne y productos de aseo, además de pañales, probablemente me daría un patatús.



Yo sé que nadie me obliga a ir allá, es solo que me gusta sentirme pudiente mientras camino por sus pasillos amplios y limpios. Qué hago, siempre me ha gustado aparentar ser más que lo que realmente soy, pero lo cierto es que, si peleo por tres mil pesos que me cobran de más en un muffin, ¿cómo quieren ahora que junte plata para criar un hijo y así ahorrar en impuestos? De verdad, Dian, ponte seria.



Adolfo Zableh Durán