¿De verdad nos gusta el fútbol?

Hace rato que el fútbol dejó de ser de los hinchas, así como el cine dejó de ser de los espectadores. Por eso las películas más taquilleras son las de superhéroes y a los grandes clubes de Europa se les ocurrió crear una superliga: saben que aceptamos lo que nos ofrezcan. El equipo del que usted es hincha no es suyo, y usted no es hincha, es cliente. Y eso de que el cliente siempre tiene la razón viene con condiciones y restricciones, en letra cada vez más pequeña.

Tiene que gustarnos mucho el fútbol para seguir apoyándolo. Y no hablo de lo que pasa en la cancha, sino en las oficinas; ya quisieran los políticos manejar el nivel de corrupción y dinero que manejan los dirigentes. Yo soy capaz de ver cualquier partido, pero me jode saber que quienes mueven los hilos están involucrados en toda clase de crímenes, o cuando menos tienen sobre ellos investigaciones y sospechas.



Lo que vimos esta semana a raíz del anuncio de la superliga no fue una pelea de buenos contra malos, sino de malos contra perversos. Por un lado, los grandes europeos proponiendo un torneo excluyente y, por el otro, los entes oficiales amenazando con vetos y sanciones. Parecía una guerra de mafiosos, ambos bandos usando al hincha como escudo, igual a los políticos que apelan a los votantes para justificar cualquier decisión.



Florentino Pérez no puede salir en televisión pidiendo transparencia, diciendo que hay que salvar el fútbol porque está moribundo, y, encima, afirmar que el deporte no es sostenible. ¿Cómo va a serlo, si los jugadores ganan sueldos pornográficos, si Madrid y Barcelona facturan mil millones de euros al año y no les alcanza? Claro, ahora que por pandemia facturan seiscientos, están en ascuas. Es que nunca les va a alcanzar y era cuestión de tiempo para que los tres mil quinientos millones de euros por temporada que iban a recibir los clubes de la superliga se quedaran cortos y salieran a pedir cinco mil. Y así hasta el final de los tiempos.



Esos equipos no quieren salvar nada, tampoco quieren transparencia, anhelan plata y poder. Y parece obvio decirlo, pero no debe serlo tanto porque medio mundo se creyó el mensaje del presidente del Real Madrid. Lo que querían hacer era una monstruosidad que iba a volver el fútbol aburrido y más desigual de lo que ya es. Primero, porque tanto clásico seguido se convierte en paisaje, la gracia de esos encuentros es que sean espaciados.



Si todos los partidos son especiales, entonces ninguno es especial. Y, segundo, porque lo que lograría la superliga sería agrandar la brecha entre clubes ricos y los demás, lo que volvería todo menos competitivo. Si hoy un equipo grande recibe diez y el pequeño tres, con la superliga el grande recibiría quince y el pequeño, cinco. Sí, más dinero para todos, pero migajas para los modestos, y con eso, menos capacidad de competir.



Quieren crear la superliga para satisfacer al hincha de fútbol contemporáneo, pero todos sabemos que los hinchas de fútbol somos unos idiotas. Tan bobos que muchos dicen que Messi debe ganar un mundial para ser el mejor de la historia, como si una cosa tuviera que ver con la otra, y, encima, lo comparan con Cristiano Ronaldo. Con razón nos querían meter ese torneo, si no entendemos el deporte que llevamos años viendo.



A la gente que dice que el fútbol es aburrido no le gusta el fútbol. Creen que ser fan es ver la Champions desde cuartos de final, el superclásico español, el mundial, al equipo del que se es hincha y a la selección nacional. Ser hincha de verdad es ver por igual un City-Liverpool que un Crotone-Benevento de domingo por la mañana. Eso es el fútbol nos guste o no, no los fuegos artificiales de los grandes partidos. Si quieren espectáculo constante, sintonicen la NBA, vayan a Broadway o vean la última de Los vengadores y déjennos en paz a los que sí nos gusta esta vaina.



Adolfo Zableh Durán