‘El paseo 6’

El domingo pasado decía que si queríamos emular a 'Parasite' y ganar un Óscar para Colombia, tendríamos que hacer la sexta parte de 'El paseo', la famosa saga que caricaturiza al colombiano promedio, ese ser que da risa y rabia al mismo tiempo. Pues eso de que en Colombia la realidad supera la ficción no es una frase de cajón, sino una verdad ineludible, porque 48 horas después se conocía el episodio del vuelo del avión presidencial para celebrar una fiesta infantil en el Eje Cafetero.

Y, aunque las risas con una historia de ese tipo estén aseguradas, lo triste es que hayamos puesto en la Presidencia a una persona del promedio, cuando, en teoría, un cargo de tal magnitud está reservado para seres extraordinarios que en vez de exponer nuestras carencias exalten nuestras virtudes.



Entiendo que el avión presidencial está para el uso del Presidente y su familia; que, en teoría, no se rompió ninguna regla y que usar los recursos del país para fines personales es tan colombiano como la arepa de huevo y James Rodríguez, pero hay una línea ética que va más allá de la letra impresa y del qué dirán. Es como una pequeña voz que te dice ‘ey, no hagas eso que no está bien’, pero nosotros esa voz la pusimos en mute. Que usted y yo la ignoremos puede ser grave, pero que el Presidente se comporte así porque no entiende las implicaciones y que, encima, intente justificarse en vez de aceptar su error es cuando menos preocupante.



Coger un avión para hacer una fiesta es medio traqueto, y acá quiero aclarar que no estoy diciendo que el presidente Duque sea narco, sino que la actitud es similar, y agrego que en Colombia somos muchas las personas que nunca hemos tenido que ver con el negocio de las drogas, pero que vivimos teniendo actitudes traquetas. Si Duque quiere hacer su fiesta, que la haga, pero con su plata, así a lo sumo se lo podrá tildar de extravagante, no de estar abusando de su posición de poder en un país donde la gente se muere de hambre.



Alguien me decía hace poco que en Colombia hay nuevos ricos, pero hay también nuevos poderosos, y lo que muchas veces hacen el poder y el dinero no es cambiarte, sino dejar en evidencia tu verdadera personalidad. Hay quien asume esas posiciones de privilegio con humildad y bajo perfil, mientras que existe también el que pierde las proporciones de la realidad.



El suceso del avión a Panaca dio hasta para que Vicky Dávila y Hassan Nassar se pelearan como si en vez de en una entrevista en vivo estuvieran en el patio de la casa. La retahíla de insultos de Dávila a Nassar es de antología, pero aunque Nassar no haya copiado, su actitud manipuladora y acomodada es tan censurable como las ofensas de su interlocutora. Cuando quiera saber por qué el periodismo está en crisis, remítase a dicha pelea: les hemos dado voz y poder a personajes sin escrúpulos que ponen el espectáculo y sus propios intereses por encima de la información, y a los que, además, les gusta estar peligrosamente cerca del poder; nuevamente, gente muy del promedio que por alguna razón supo llegar a posiciones destacadas. Y, aunque hayamos asistido a semejante espectáculo, es lindo que esas cosas pasen porque hacen que ellos solos se dejen en evidencia.



El combate por el título mundial de los pesos medianos entre Marvin Hagler y Tommy Hearns era, hasta la fecha, la pelea más linda que había visto en mi vida, pero después de lo de Hassan y Vicky quedó como una disputa entre aficionados. Horas después, el cantante Manuel Medrano criticó al humorista Hassam creyendo que se trataba del periodista Hassan, un chiste que en su momento todos hemos hecho. Mejor dicho, a esta nueva entrega de 'El paseo' no le quedaría faltando nada. Harold, Dago, no la busquen más, la historia está ahí, solo hay que desarrollarla: ‘El paseo 6, cumpleaños en Panaca’. Hagan su magia, y les aseguro que el próximo año una estatuilla dorada los estará esperando.



Adolfo Zableh Durán