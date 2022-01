Chatarra para el alma

Consumir en exceso noticias sobre el asesinato de Mauricio Leal me parece un poco malsano de nuestra parte. En nombre de estar informados cometemos muchos abusos porque la verdad es que, salvo excepciones muy puntuales, estar informado no sirve de mucho, es más que todo una estrategia de mercadeo para que consumamos medios de comunicación.



(También le puede interesar: Mediocres del mundo)

Es que estamos enganchados al crimen, devorando todo lo que llega. No nos basta con respondernos las cinco preguntas básicas del periodismo (qué, cómo, cuándo, dónde y por qué), necesitamos más de esa comida chatarra. Así proliferan titulares tipo ‘Elianis Garrido pide cadena perpetua para el monstruo Jhonier Leal’ o ‘Jhonier Leal no lloró en funeral de Mauricio Leal, dice Shaira’.



Primero, muy importante para la Fiscalía lo que Elianis (o cualquiera de nosotros) tenga que decir al respecto, ojalá oigan nuestros requerimientos; segundo, antes de saber cómo fueron los asesinatos me tendrían que explicar quién es Shaira, que la nombran como si fuera una celebridad mundial que no necesita de apellido para ser reconocida, digan ustedes Juan Pablo II. Al comienzo creí que hablaban de Shakira y que se habían comido la K.

Luego nos quejamos del amarillismo de los medios y salimos diciendo que son una porquería, pero qué hacemos, si ellos solo le dan al público lo que ávidamente pide.

Como ocurre de costumbre con los humanos, somos parte del problema, pero protestamos como si hiciéramos parte de la solución. ¿Qué creen ustedes, que los medios sacan noticias a la loca a ver cuál pega? A veces, sí, pa’ qué, pero lo cierto es que todo está medido gracias a que invierten millones en sistemas que detectan e incluso anticipan el comportamiento del consumidor.

Aunque nos mostremos interesados en el precio del dólar y los debates presidenciales, en realidad vivimos más pendientes de en qué anda La Liendra. FACEBOOK

TWITTER

Es decir, cuando leemos un titular tipo ‘El sensual baile de Greeicy Rendón que incendia las redes sociales’ se trata de algo calculado, a sabiendas de que vamos a morder el anzuelo y que una vez adentro vamos a ver un baile cualquier cosa, pero que igual seguiremos atendiendo al llamado. Es que nos gusta la basura, nada que hacer; por eso, aunque nos mostremos interesados en el precio del dólar y los debates presidenciales, en realidad vivimos más pendientes de en qué anda La Liendra.



¿No está convencido? Entre a la página de internet de cualquier medio y consulte el escalafón de noticias más leídas del momento: crímenes, intrigas, insultos y chismes a la orden del día; toda una telenovela.



El otro día leí que Luisa Fernanda W era suceso nacional porque había calveado a su hijo y me dieron ganas de quemar el diploma, luego me calmé y recordé que los medios tienen que seguir operando y que solo de análisis económicos no se vive, por eso hay que tirar de coyuntura farandulera, que es lo que vende. Y aunque cueste aceptarlo, el caso de los hermanos Leal y su madre es farándula también; macabra, pero farándula que hace rato sobrepasó la sección de judiciales. Volvimos entretenimiento una tragedia familiar, como quien ve Netflix o fútbol.



Yo no he querido saber nada sobre el caso, y no porque me crea mejor persona que ustedes, al revés, estoy seguro de que soy peor ser humano que quienes me leen. Es más por un tema de paz mental que me he alejado del crimen. Historias como esa escarbadas en exceso no le hacen bien alguno a un país lleno de violencia como este.



Empiezas empapándote del suceso por curiosidad general y terminas tan enganchado que ves la cara de Jhonier Leal en todos los transeúntes. Incluso te subes a TransMilenio y prefieres levantarte de tu asiento porque el tipo de al lado te parece un asesino en potencia. Por eso nada de los Leal para mí, prefiero vivir tranquilo, lo cual es un decir. En mi caso, los demonios viven adentro y no afuera. En muchos de ustedes también, solo que aún no quieren aceptarlo.

ADOLFO ZABLEH

(Lea todas las columnas de Adolfo Zableh en EL TIEMPO, aquí)