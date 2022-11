Carros como lanzas

Pasa desde diciembre que me estoy encontrando con todos los carros posibles. El 25 salí temprano a hacer mercado aprovechando que la ciudad estaba sola, y en cada una de las calles tuve que detenerme para que un carro pasara. Esa mañana fue impresionante porque la vía estaba vacía antes y después, pero tan pronto llegaba a la intersección aparecía uno de la nada.



Desde entonces puedo estar pasando por una calle cerrada incluso, de esas que ven pasar un vehículo cada quince minutos, que fijo coincidimos. Durante las primeras semanas no le puse mayor atención al tema porque asumí que se trataba del azar, pero es imposible que, tras once meses, sea solo un asunto de suerte.

Es que soy como Rufo, el coyote que perseguía al Correcaminos, que pisaba unos rieles vacíos y de la nada aparecía un tren a toda velocidad. No sé si la vida me está tratando de decir que compre un carro o que me aleje de ellos porque pueden hacerme daño, lo cierto es que me he obsesionado tanto que salir de la casa me obliga a hacer una planeación previa donde calculo recorrido, tiempo y distancia hasta mi lugar de llegada, a ver si logro esquivar al destino.

Pero el destino siempre me encuentra, así que he dejado de luchar y que sea lo que tenga que ser. Aunque no acabo de aceptarlo del todo, porque, después de cruzarme con un carro en una calle vacía, he llegado a quedarme hasta siete minutos esperando a que pase el próximo mientras me pregunto por qué la vida tiene que ser tan cabrona.

Antes de lo de los carros recibía señales por otros lados. Llegaba a un supermercado y el anaquel donde se encontraban los productos que necesitaba estaba repleto, mientras que los demás corredores permanecían vacíos. Luego, al llegar a la caja, mi fila era la más lenta porque siempre había un cliente al que le faltaba algo, o se había confundido de producto, o la registradora se trababa, o el cajero era nuevo y lo estaban entrenando. Ocurría también viendo fútbol: sintonizaba un partido en televisión, lo quitaba cinco minutos porque no pasaba nada, y al volver ya iba 3-1. Ni idea de qué me quería decir el Universo con esas dos cosas.

Hay personas que se viven quejando porque el mundo está en su contra y temo estar volviéndome una de ellas, como mi padre, que si le iba mal no era por sus propias taras y miedos, sino porque los demás lo saboteaban. Parecidos son los que afirman que la tecnología los odia porque en sus manos las impresoras se traban, los celulares se bloquean y los controles se desconfiguran. Si me vivo estrellando contra el mundo, capaz que el que estorba soy yo y no los carros, ni los clientes de supermercado ni los futbolistas profesionales.

El otro día le conté lo de los carros a una amiga y me respondió que estaba exagerando, para luego añadir que podía ser culpa de la ley de Murphy. Yo me hice el que sabía, pero llegué a la casa a investigar pensando que se trataba de una especie de hipótesis sobre carros y peatones, pero me desinflé cuando vi que era una ley universal que se aplica a todo y que dice que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. ¿Qué tipo de ley de mierda es esa? ¿Quién es ese Murphy que pasó a la historia por decir obviedades tipo Daniel Habif, que es celebrado y cobra millonadas por decir que al que madruga Dios le ayuda?

Para convencerla, a mi amiga la invité a dar un paseo y, en efecto, en las cinco primeras calles, usualmente vacías, nos tocó frenar porque venía un carro. Luego le dije que entráramos a un restaurante que quería conocer y que quedaba en esa cuadra porque no quería dejar de tener la razón. Al que crea que estoy exagerando, lo invito a caminar conmigo un día de estos, a ver si un vehículo cualquiera nos lleva por delante. Informes al DM.

ADOLFO ZABLEH DURÁN

