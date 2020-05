Cállate y paga

Este mes el recibo del celular llegó cinco mil pesos más caro, y ni idea de por qué. Lo normal es que hagan reajustes cada año, y, encima, cinco mil pesos no son gran cosa, lo que no entiendo es por qué tienen que hacerlo en plena pandemia, cuando el desempleo sube, los ingresos bajan y la gente está desesperada. Una de las cosas que han quedado en evidencia en esta crisis es lo mala clase que pueden ser las grandes empresas, porque está bien que su fin sea hacer plata, pero es que no puede ser que sea el único y que no muestren un ápice de compasión, como si la crisis no fuera con ellas. Llevan años acumulando riquezas, no les debería costar mucho dejar de ganar tanto durante unos meses.

A la hora de pagar recibos todo es un misterio, y más ahora que no se puede ir a un centro de servicio al cliente a reclamar, las líneas de atención están colapsadas y las sucursales virtuales presentan fallas. Cobros se están haciendo, y no sabemos si están abusando de nosotros. Mientras una amiga dejó en evidencia mediante capturas de pantalla que su banco le estaba cobrando varias veces la misma cuota de manejo, mi cuenta de internet no llega nunca por el mismo valor; siempre trae ligeras variaciones al alza, monedas apenas que cobradas a millones de usuarios se convierten en una fortuna.



Hemos prometido no volver a consumir aquellas marcas que han abusado de los usuarios durante la cuarentena, pero si esto sigue así, al final nos tocará irnos a vivir en cuevas, prescindir de los servicios públicos, cazar nuestra propia comida, vivir del trueque y andar en harapos porque son contadas, hasta ahora, las compañías que han mostrado buena voluntad. Pocas ayudas, pocos descuentos, opciones casi nulas de acceder a préstamos benévolos; el único derecho que tenemos es pagar, como cuando en ‘Goodfellas’ Ray Liotta explicaba que una vez la mafia te ponía las manos encima quedabas sin opciones, lo que resumía con un breve y contundente “Fuck you, pay!”. Hay un banco que en su eslogan dice que le está poniendo el alma, pero, como dice un amigo, para poner el alma primero hay que tener una.



El coronavirus está dejando al desnudo (y acelerando) la desigualdad en el mundo: quienes tienen la habilidad de hacer plata nunca se sacian, mientras que el que está abajo no se puede dar el lujo de estar un mes sin trabajar y es capaz de empeñar la vida con tal de no morirse de hambre. Y, aunque no es consuelo, el pobre está tan jodido que cree que los clase media somos ricos, cuando en realidad no somos más que eso: clase media, mediocres. Estamos un tris por encima del promedio y eso nos permite aguantar unos meses sin ganar plata, pero nos ahorcamos si esto se extiende más de un trimestre.



Yo ya le pedí a la dueña de mi apartamento un descuento en el arriendo, a lo que accedió sin mayor problema; siempre se ha portado bien conmigo, y esta vez no fue la excepción. Claro, se trata de un ser humano que entiende por lo que estoy pasando, si estuviera lidiando con un banco me hubieran dicho “Fuck you, pay!”.



Quienes están en la parte baja de la pirámide dicen, por ejemplo, que el coronavirus lo trajeron a Colombia los ricos que andaban de viaje en el exterior, y entiendo su rabia y frustración, pero es puro resentimiento porque viajar ya no es caro. Casi cualquier pobre diablo puede coger un avión, es una de esas actividades que se han democratizado, mientras que otras cosas, como estudiar, se han vuelto impagables. Hace rato las universidades pusieron la plata por encima del conocimiento, empezaron a cobrar como si fueran Harvard y a pagarles a sus profesores como si fueran maestros de vereda; todo esto mientras la mayoría de la población no puede darse el lujo de pisar un aula. Cuando quiera entender qué es la desigualdad, piense en tal situación. El mundo está dominado por gente que sabe disfrazar la avaricia de causas nobles.



ADOLFO ZABLEH DURÁN