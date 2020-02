Caer parado

Un amigo se fue de Colombia y le está yendo muy bien. Acá vivía golpeando puertas que se le abrían a medias. Es ilustrador, y mientras unos le decían que no era posible publicar su trabajo, otros aceptaban publicarlo, pero gratis, usando el truco de ‘es que con nosotros te van a ver muchas personas’. Hoy está en Nueva York y con Colombia no quiere nada. No solo es que se niegue a trabajar aquí, sino que, aun queriéndolo hacer, no podríamos costearlo.

En un país como este, la mejor fórmula para triunfar es haber nacido con el apellido correcto, o relacionarse de alguna manera con la gente que porta dicho apellido. Si te ganaste esa lotería, tienes el futuro asegurado, no importa cuán incompetente seas. La otra opción es convertir ser lambón en un talento: elogiar por montones y ser sumiso, no pisar callos y no retar el sistema. Si eres así, tienes aseguradas las migajas que se caigan de la mesa, pero qué manera de vivir es esa, pregunto.



En el colegio, yo envidiaba a los ricos no por su dinero o sus apellidos, sino porque se vestían mejor que yo. Parecía que siempre estuvieran estrenando. Les envidiaba la ropa y soñaba con vestirme así, pero no me interesaba ser amigo de ellos. Ignoraba a esa edad que meterse con ellos era una manera de asegurar el futuro, y la verdad, ya estoy muy grande para cambiar de actitud.



La tercera opción es la más difícil: ser bueno en lo que haces. Acá, le meritocracia tiene la misma utilidad que un papel higiénico, y aun así, uno cree que la salida es darle sin parar. Y sí hay gente que la logra así, pero es más la que se queda en el camino. Y eso pasa por par razones. La primera es que acá no valoramos lo nuestro, lo cual es cierto, pero es una historia incompleta. La otra, que creemos que tenemos talento, pero no. Los colombianos somos muy promedio, muy cualquier cosa, y quienes destacan lo hacen no solo contra las limitaciones del sistema, sino contra las suyas propias. Los realmente buenos, los que combinan talento, tenacidad y estrategia, son los menos. Con inversión podrían descubrirse personas excepcionales que se están desperdiciando en algún lugar del país, mientras que quienes figuramos lo hacemos no por buenos, sino porque nacimos en una capital de departamento y no en un pueblo al que solo se llega por carretera destapada.



De ahí que muchas veces la respuesta sea irse. Y en ese saco cabe no solo mi amigo ilustrador, sino García Márquez, por mencionar a alguien que todos conocemos. Ese señor se hubiera quedado acá y hubiera muerto en el olvido como un lavaperros. Cien años de soledad no hubiera tenido más de mil ejemplares, y la mayoría estarían funcionando como tranca de puerta o nivelador de mesa. Pero como vimos que desde otros países lo calificaban de genio, acá asumimos que lo era. Y lo chistoso es que ahora sacamos pecho por él, decimos que es nuestro y lo llamamos Gabo o, peor, Gabito.



Yo quisiera triunfar afuera, pero he elegido a Colombia por cárcel. Acá moriré escribiendo, y no aspiro a mucho más porque entendí que por muy bien que lo haga, no me va a ir mejor. A veces sueño con ser heredero, un inútil que vive de la plata de la familia hasta que sea el momento de volverse presidente o embajador en Estados Unidos. Luego lo pienso bien y entiendo que sería mejor tener un golpe de suerte, como el señor canoso y de barba que se hizo rico y famoso por sonreír sin ganas; o ser Daniel Habif, que está forrado a punta de decir obviedades. Pero, en general, quisiera ganarme la plata que la gente cree que gano.



A veces me encuentro con alguien que me dice que me lee en todas partes, que cómo hago para escribir tanto. Pues porque tengo que comer, le respondo; si por mí fuera, escribiría menos y mejor, pero eso por ahora es imposible. Yo también vivo de decir obviedades, como Habif, pero, a diferencia suya, las mías no están tan bien pagas.



Adolfo Zableh Durán