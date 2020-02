Alguien con quien hablar

El 3 de enero me escribió mi última expareja para contarme que se casaba en noviembre. Cuando los primeros días del año te cogen fuera de casa nada importa, ni la amenaza de la tercera guerra mundial ni la aparición de un virus mutante, lo único que quieres es exprimir las vacaciones, pero saber que Laura se casaba me dio duro porque sentí que otro bus me dejaba.

Y no es que quiera casarme con ella, más allá de que sea una persona extraordinaria (no lo digo solo por decirlo, es extraordinaria). Lo que envidio no es no poder estar con ella, sino haber perdido otra oportunidad de formar ese pequeño club que tienen las parejas que se quieren de verdad, esa seguridad que sientes cuando vas en un carro con la otra persona, o cuando te metes a la cama con ella al final del día y sientes que todo está bien porque te encuentras en el lugar donde tienes que estar con quien deberías estar.



Y no es que ahora vaya a salir corriendo a casarme con la primera que se me cruce, pero sí me hace preguntar a qué estoy jugando, qué carencias propias proyecto en las mujeres que he descartado. Porque si hago un recuento, he estado con mujeres maravillosas y con cualquiera de ellas hubiera podido hacer una vida no sé si feliz, pero sí más que decente. Es decir, el problema, si hay alguno, está en mí.



Es que el temor me domina y siento que no tengo nada que ofrecer y que voy a terminar aburriendo a cualquiera, pero luego veo la clase de idiotas con los que están y entiendo que es un miedo irracional. Hace poco me pasó con una mujer a la que nunca le puse atención y meses después anunció su compromiso. El sentimiento de fracaso me invadió porque en cada foto que subía a redes sociales se veía plena, como si su futuro esposo pudiera darle con solo mover el meñique lo que yo no hubiera podido hacer por ella ni con el esfuerzo de todo mi cuerpo. Pues resulta que se separó a los cuatro meses, y me sentí engañado; conmigo hubiera durado seis al menos.



Ya sabemos que Instagram es una mentira, pero igual nos sigue timando. El otro día hacíamos cuentas con un amigo, y hay por lo menos ocho parejas que conocemos que se ven perfectas en esas fotos y hoy están separadas o a punto de estarlo.



El punto es que no quiero volver a sentir que perdí una oportunidad, que todos avanzan mientras yo me quedo en el mismo lugar dando vueltas sobre mi propio eje, haciendo de maravillas el movimiento de rotación, pero con nula traslación. Veo a mis exparejas y las siento a años luz, como si ellas estuvieran vivas y yo fuera un fantasma que las observa desde la esquina del cuarto, incapaz de comunicarme con ellas porque me encuentro en otra dimensión.



Siempre pensé que después de terminar la relación me reencontraría con alguna de ellas cuando fuera el momento, pero no ha sido así porque la vida no es necesariamente un juego de segundas oportunidades, y, encima, vivo convencido de que la persona con la que estoy en ese instante es la indicada, pero que el tiempo no es el correcto. Entonces decido esperar a estar mejor para volver a buscarla y ser la persona que podría ser con ella, el problema es que nunca estoy mejor.



De golpe estoy destinado a ser el segundo esposo de alguien, que es el bacano. El primer amor suele ser un constante vértigo que te hace querer vivir y querer morirte al mismo tiempo; el segundo, en cambio, es pausa y tranquilidad, respeto y confianza, muchos sentimientos asentados que de golpe el primero no te da.



A veces voy por la calle y me dan ganas de decirle a una mujer que veo que vayamos a hablar, solo a eso, porque lo único que tengo para ofrecer es una charla medianamente entretenida. Quizá todos estamos equivocados y el amor no es emoción y vértigo, belleza y sexo, que esas cosas terminan cansando, sino tener a alguien con quien hablar hasta quedarse dormido.



ADOLFO ZABLEH DURÁN