¿Alcanza el sueldo para los tenis?

No le veo el punto a que los congresistas se bajen el sueldo, de verdad que no, me parece una medida más populista que efectiva. Y hay que ver quién está detrás de la iniciativa para entender que es una cortina de humo, un intento de saboteo contra el nuevo gobierno. Puras ganas de joder, al fin y al cabo.



Por otro lado, sí es cierto que nuestros congresistas ganan mucho. Es decir, no ganan mucho en términos absolutos porque nuestra moneda vale cada vez menos, pero devengan treinta y cinco veces más que el salario mínimo de sus gobernados, lo cual es pornográfico. Yo digo que no se bajen el sueldo, y que, más bien, se lo dejen intacto. Es que reducirles los ingresos no solo tendría un efecto positivo casi inexistente, sino que acrecentaría el negativo porque, a la hora de reclamarles por no cumplir sus promesas, les daría pie para sacar la excusa de que la plata no les alcanza.



Ya lo han hecho, y no solo ahora. Hace una década el presidente del Senado dijo que el sueldo no era suficiente para tanquear sus dos camionetas, y hace apenas unos días un representante afirmó que nunca en la vida había aguantado tanta hambre como en el Congreso, y que encima no le pagaban horas extras cuando trabaja hasta tarde. Treinta y cinco patacones al mes se gana el personaje.



Sin embargo, la propuesta de reducción de salario ha servido para que varios pelen el cobre: como oposición eran fatales y como gobernantes tienen pinta de que van a ser regulares también, ya veremos. Antes iban a destajo exigiendo que los representantes se bajaran el sueldo porque ganaban mucho, y ahora resulta que ya no, que hay que analizar el tema antes de tomar semejante decisión tan importante. Están descubriendo que las cosas no son blanco o negro y por eso sacan todo tipo de excusas: que pagan su propia gasolina, su alimentación y hasta su plan de celular, que les quitan mucho en impuestos y que en algunos casos solo les quedan ocho millones de pesos libres al mes. Pobres, hacía mucho que el país no se enteraba de una tragedia tan devastadora.

Y lo que ofende de esos que se venden como el cambio es que nos hayan hecho creer que eran mejores; mejores que sus antecesores y mejores que los mismos votantes. Ahora lucen como lo que son, como seres vulgares, gente común y corriente. Van por el estatus de los escoltas, las camionetas y los restaurantes finos; van por el poder y la pasta: son unos paquetes y por eso, insisto, lo mejor es no tocarles el sueldo, exigirles al máximo y castigarlos en las urnas si no cumplen. Que corran la misma suerte de los que se quemaron en las últimas elecciones.



A veces no veo mucha diferencia entre bandos, así ellos insistan en mostrarse diferentes. Suele pasar que uno de los lados arma un escándalo y el opuesto, ya sea queriendo o por inercia, le sigue la corriente. Y mientras más nimia sea la conversación, con más facilidad se enganchan.



Acaba de pasar con la ministra de Minas por haber usado tenis en un encuentro oficial con la ministra de Turismo de España. Un tarado señaló el hecho como si se tratara del fin del mundo, y diez mil tarados iguales o peores que él lo volvieron viral, volviendo relevante lo intransigente. Incluso para defender algo que no necesita defensa han sacado argumentos como que es mejor tener una ministra usando tenis que otra robando setenta mil millones de pesos.



Estoy cansado de los saboteadores de vieja guardia que critican hasta que Verónica Alcocer salga bailando, pero también de los activistas biempensantes de la nueva ola, fanáticos de victimizarse por cualquier minucia y capaces de convertir una idiotez cualquiera en una especie de lucha social solo por el afán de figurar.

