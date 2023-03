Adictos a no vivir

Las personas que viven ocupadas se juran interesantísimas, cuando es todo lo contrario: pocos seres humanos más aburridos que ellas. Son como los borrachos, que toman no para pasarla bien o evadir sus problemas, sino para poder decir al día siguiente que los está matando el guayabo y contar cuántos tragos se tomaron la noche anterior. ¿Qué creen, que no tener tiempo libre las hace especiales? Son como los que empiezan a fumar desde adolescentes porque juran que eso los convierte en seres misteriosos y deseables.



Aquellos que andan ajetreados son fanáticos de decir cosas tipo “Es que no tengo un segundo”, “Ayer dormí apenas cuatro horas” o “No sé si pueda llegar porque tengo mucho trabajo”. Pero no es solo su trabajo, les fascina además hacer diligencias y actividades varias: llevar cosas a arreglar, mirar muebles para la casa, recoger tortas y pasteles, buscar gente en el aeropuerto, cuadrar encuentros que nunca se concretan y asistir a múltiples eventos sociales, pero no para compartir con los demás, sino para seguir con su dinámica de ir de un lado a otro, repartiéndose como si fueran un splash.

Son incapaces de entregarse a una sola actividad porque necesitan multiplicarse, pero sin comprometerse del todo con ninguna de ellas. Son los que, al llegar el 31 de diciembre, sienten que deben pasar por tres fiestas y cuatro reuniones familiares antes de que salga el sol.

Y entiendo que hay quien no tiene de otra; los que tienen hijos, pero no pareja, por ejemplo, pero es que ve uno a seres con la vida resuelta que no paran, solo por el placer de hacerlo. Yo mismo he tenido épocas en las que no logro ni tomarte un café frío, pero odio esos momentos y trato siempre de volver a un ritmo de vida más sosegado. Porque uno puede elegir, pero ellos creen que es que les toca estar ocupados.

Yo salí con un par de personas así y tuve suficiente. Una me dijo que supo lo que quería cuando, de niña, compartió sala de espera en el aeropuerto con una mujer con computador y portafolio que trabajaba antes de que saliera su vuelo. La vio tan bien vestida, tan concentrada y autosuficiente que quedó marcada y hoy, en efecto, se convirtió en esa persona. No la veo hace tres años y aún hoy estamos tratando de cuadrar algún plan.

La otra me confesó que hacía muchas cosas porque no le gustaba quedarse a solas con su cabeza. Al comienzo no sabía a qué se refería porque me parecía que tenía una mente hermosa y en paz, pero vaya uno a saber.

Era ejecutiva de una gran empresa, lo cual le demandaba mucho tiempo; pero además hacía un posgrado, tenía un grupo de rock, tomaba clases de pintura y entrenaba para una maratón. La cosa terminó un día que quedamos en vernos y de un momento a otro dejó de contestarme el celular. Mientras yo pensaba lo peor, ella llegó tarde y confundida porque se había quedado dormida en el asiento trasero de un taxi mientras trabajaba con el computador abierto.

Y sí, es admirable que las personas sean activas, eficientes; yo prefiero tener que frenar a alguien que empujarlo para que se mueva, pero es que es un sinsentido irse al otro extremo y que compartir una tarde en paz sea un regalo excepcional. Yo quiero gente realizada y feliz con lo que hace, pero que tenga también tiempo para vivir.

Es que son como una tribu, no sé de dónde salen. En inglés se les llama overachievers, lo que en nuestro idioma podría traducirse como ‘triunfadores’. Pero no son triunfadores, para nada. Son, a su manera, perdedores de la vida pese a sus éxitos profesionales, personitas desesperantes e inseguras.

Por eso, cuando conozco a alguien con el perfil de ser un adicto a estar ocupado, me desintereso inmediatamente y me voy porque, por lo general, no tiene mucho que ofrecer, salvo correr de un lado para otro. Es una bandera roja, como dicen ahora, pero nosotros insistimos en ver tal rasgo como una virtud.

