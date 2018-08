Un nuevo republicanismo

El republicanismo me viene a la cabeza observando el panorama actual, a juzgar por hechos e indicios vehementes: tales la elocuencia arrolladora del candidato y hoy mandatario, la solidez reflexiva de sus propuestas: el respaldo irrestricto de un expresidente que avala el distanciamiento de otros y le permite enfrentarse a la causa de estos con bagaje intelectual propio.

El don de la palabra y la solidez y el brillo de su sustancia lo asemejan a Enrique Olaya Herrera. También había detrás de él un expresidente, enraizado con características ostensibles en la bonhomía del laborioso pueblo antioqueño, el venerable doctor Carlos E. Restrepo, quien habría de figurar al menos como mascarón de proa de la transformación del cultivo del café. En la actualidad, el punto de mira es más diversificado.



La sola referencia a la economía naranja introduce un elemento nuevo, sí que también novedoso, en la actual estructura económica, con raíces que el hoy presidente Iván Duque Márquez sembrara a su paso por el Senado de la República.



La economía naranja es, por su naturaleza, muy distinta de la cafetera que paulatinamente se fuera adoptando, practicando y enraizando a lo largo de los años en la mentalidad popular. Más sutil, pero no menos adherida al pensar y al sentir de pueblos innumerables donde quiera existan almas dispuestas a rasgar un tiple o a dejar sentir su corazón. Resuena en los oídos la estrofa de un dilecto compañero santandereano de estudios: “Yo también tuve 20 años y el corazón vagabundo”.



La seguridad, en concepto del actual jefe de Estado, no es sino bien público y valor democrático indispensable para poder ejercer nuestras libertades, con propuestas concretas, a saber: “Acceso amplio a la tecnología con internet móvil que conecte al menos al 70 por ciento de los colombianos, con cobertura total del territorio en 4G, independencia efectiva de un regulador convergente (no más conflicto de intereses por la propiedad pública ni contradicciones entre agencias) y adopción temprana con rápida expansión de 5G.



Como si estuviera esperando la denominación, aquí estaba en guardia un musical para que el nombre de la patria brillara a nivel continental con la exquisita obra 'Ella es Colombia', otra de las creaciones a que Misi nos tiene año por año acostumbrados a sus compatriotas.



Ella sola es suficiente como flor de mostrar en la galería de lo que denomina el presidente Duque “economía naranja”.

También personalidades Ilustres

A mis casi 97 años, cuántas figuras y sucesos de esta talla desfilan por la memoria:

Eruditos como Baldomero Sanín Cano y, en la arena política, desde la personalidad procera y cáustica de Alfonso López Pumarejo, pasando por la imperial cabeza rubia de Enrique Olaya Herrera, la familiar del inolvidable presidente Eduardo Santos, guía e inspirador del republicanismo de su tiempo; el competentísimo Carlos Lleras Restrepo y su docto pariente Alberto Lleras Camargo, hasta los pocos reconocidos de las últimas hornadas.



¡Ah!, también se echan de ver vicios arraigados: el de la corrupción en la forma persistente y repugnante del narcotráfico que acompaña y aun origina las más crueles tragedias. No ha bastado con el tratamiento indulgente, con prescindir de asperjar los cultivos recientes que por debilidad se toma de pretexto para arreciar las embestidas y multiplicar los muertos. Tomen nota los gobiernos de turno de este proceder y obren en consecuencia.



ABDÓN ESPINOSA VALDERRAMA