Por fin llegó el 5G

Como lo dice el título, por fin Colombia va a poder contar con redes de comunicación inalámbricas 5G. El “por fin” es porque esta tecnología está disponible desde 2018 y la vamos a implementar 6 años después, cuando muchos países ya la tienen funcionando.

¿Qué beneficios nos va a traer la tecnología 5G? Antes que mencionar la velocidad y otras, es clave que el Ministerio de las TIC tenga en cuenta que uno de los beneficios más importantes es el motivar el uso de lo que se conoce como IoT (Internet of Things), o sea, el internet de las cosas, que es cuando televisores, semáforos, neveras, hornos, y muchas otras cosas de la ciudad como cámaras, vehículos y muchos más se conecten a internet, lo que puede hacer que nuestras ciudades se conviertan en inteligentes. Este es un uso de esta nueva red que los alcaldes, motivados por el Mintic, deben tener presente para mejorar la seguridad, el tránsito y otros aspectos de nuestras ciudades.



Las redes 5G van a poder suministrar 50 o más rapidez en su velocidad de comunicación, una latencia 10 veces menor –que es la suma de retardos generados por la transmisión y propagación de paquetes de datos en la red– que las redes de 4G y 4G/LTE. En resumen, esto significa que las redes 5G podrán conectar muchos más aparatos y transmitir muchos más datos que antes, generando una conectividad muy rápida y una muy buena experiencia para los usuarios.



No hay duda de que esta novedad en las redes wifi va a ser muy buena para las ciudades, si entienden cómo usarla, y para nosotros los usuarios. Veo un problema como es la instalación de antenas. La frecuencia que usa la 5G requiere que se instalen más antenas, supuestamente a 150 metros entre cada una. Esto puede cambiar en la medida en que los operadores o fabricantes de las antenas se inventen otras con diferentes requerimientos, pero sí va ser necesario instalar antenas más cercanas que las que las redes 4G, 4.5G, 2.4G necesitan. En Colombia muchos alcaldes se han opuesto a la instalación de antenas de 4G. Espero que entiendan que esto va a ser necesario para que esta nueva tecnología de transmisión inalámbrica de datos beneficie a sus ciudades y pueblos. De lo contrario, sería un palo en la rueda del desarrollo.



