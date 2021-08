Yuberjen ganó

Señor Director:



Para el mundo, los Juegos Olímpicos son la máxima expresión deportiva, porque participan los mejores representantes de cada país en las diversas modalidades, y para estar en esta élite deben entrenar cada día y dar lo mejor de sí.

En los deportes individuales, como el atletismo o la natación, cada participante logra su puntaje sin que medie un juez que le quite o le añada, a su criterio, puntos que lo favorezcan o no. Los jueces deben ser neutrales, sin mediar que quien está en competencia sea del país organizador para inclinar la balanza a su favor. La pelea de nuestro excelente boxeador Yuberjen Martínez él la ganó ante los ojos del mundo, pero fue arrebatada por los jueces, porque el rival era japonés.



Es fácil ver de nuevo el combate y por esto deben hacerlo aquellos a quienes corresponda sancionar este tipo de malas decisiones. Es injusto para un deportista entrenarse de la mejor manera por cuatro y hasta por cinco años, para que se lo prive de una medalla como recompensa a su sacrificio.

Amparo Ardila

El placer de las cometas

Señor Director:



Llega agosto, el mes de los vientos, y con ellos, de las cometas. Esperemos que este año la pandemia, que tan duro nos ha golpeado, nos permita, con todos los protocolos, disfrutar de esta hermosa diversión que une a las familias en torno de un elemento sencillo, pero símbolo de libertad. Elevar cometa produce una sensación que nos trae recuerdos inolvidables. Es elevarnos al cielo en esa extensión pegada de un hilo. Y es una fuente de unidad y esfuerzo en familia, unos corriendo a lanzarla, otros halando el hilo. Y muchas veces la cometa ha sido hecha entre todos. Con los debidos cuidados y seguridad, ojalá haya muchos parques abiertos, muchas zonas verdes para hacerlo. Y que se cuide de que no queden los barriletes en los cables de la energía.

Carmen Rosa Novoa

Música colombiana

Señor Director:



No cabe duda de que el programa La voz kids es una plataforma de lanzamiento para jóvenes talentos que quieren incursionar en el canto. En la actual temporada llama la atención la cantidad de infantes que interpretan música mexicana, la cual es muy cercana a nuestros afectos. Sin embargo, sorprende la poca, por no decir ninguna, selección de temas de nuestra hermosa música colombiana.



Estos programas de televisión, dada su alta sintonía, son un excelente medio para difundir nuestros valores culturales. Ojalá aparezcan concursantes que se animen a interpretar nuestro folclor.

Mario Patiño Morris

Hay que vacunarse

Señor Director:



En mi mente hay más preocupación a causa de esta pandemia. Ya son muchos mis clientes y conocidos que han muerto a causa de esta enfermedad. Yo ya me vacuné contra el covid-19, pero veo personas allegadas a mí que se niegan rotundamente a vacunarse. Yo les digo que la enfermedad es más llevadera si estás vacunado.



Te puede dar, te puedes enfermar, pero las estadísticas dicen que nunca vas a estar al filo de la muerte en una UCI. ¡Vamos, vacúnate y protege!

Carlos Jiménez

FORO DEL LECTOR

EL TIEMPO

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co