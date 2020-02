Yo me llamo, en política

Señor Director:



Programas televisivos como ‘Yo me llamo’, además de permitirnos durante una hora olvidarnos de los problemas cotidianos y disfrutar del enorme talento colombiano, son claro ejemplo de meritocracia, que permite a los participantes dar lo mejor de sí mismos con el objetivo de lograr el premio mayor. El Baloto solo permite un ganador, pero los finalistas con reconocimiento del público tienen un futuro promisorio debido al esfuerzo requerido para poder brillar. Los nuevos alcaldes y gobernadores deberían tomar como ejemplo la filosofía del programa mencionado y asegurar que los gabinetes tengan verdaderos ‘Yo me llamo’, lo cual redundará en grandes logros y reconocimiento de los electores, que es el mejor premio político.



Gabriel Remolina Ordóñez

Los pendientes de Íquira

Señor Director:



En Íquira, Huila, la principal gestión para el alcalde Yadnolver Correa Tamayo es la de lograr la construcción de la vía entre Yaguará y este municipio. Esta vía está en pésimas condiciones desde hace varios años. Aquí, en el sector rural también se necesitan mejores vías, mediante el sistema de placa-huella. Estas obras beneficiarán al sector campesino de la región.



Y hay otro pendiente fundamental, como es el elefante blanco del matadero público. Esta obra inconclusa ya tiene más de 16 años de programada. Las instalaciones que hay podrían ser cedidas al Sena. Y, de otro lado, hay una invasión de unas 100 personas que se presenta desde hace 3 meses cerca del área del fracasado matadero público y del barrio Los Amigos. La alcaldía debe proporcionarles una solución en materia de vivienda a estas personas. Y yo creo que este panorama es un marco general en la mayoría de los municipios colombianos. Suerte a los alcaldes, y que no pierdan tiempo.



Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

Sin ministro de Salud

Señor Director:



Mientras en un puerto de Italia, según noticias, hay un barco crucero con más de 6.000 turistas-pasajeros bloqueado en puerto, en cuarentena por un caso detectado entre los pasajeros de infectados con el coronavirus; mientras las principales aerolíneas del mundo suspenden los vueles desde y hacia China por causa de este virus; mientras en el Chocó cinco niños mueren por causa de una epidemia aún desconocida; mientras miles de compatriotas sufren por falta de tratamientos médicos por culpa de las entidades prestadoras de salud de este país, nuestro Presidente no nombra un ministro de Salud, cartera sin titular hace ya más de dos meses.



Rafael Antonio Córdoba Ardila



* * * *



Señor Director:



El coronaviris constituye una emergencia mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Eso solo quiere decir que hay que prevenir que los países deben activar las alarmas: no se trata de crear pánico ni correr a urgencias por una simple gripa, pero sí de usar tapabocas, lavarse las manos, etc. Pero son los gobiernos, a todo nivel, a través de sus sistemas de salud, los que tienen que ponerse las pilas. Y que nombren ministro de Salud.



Ángel María Aguilar

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co