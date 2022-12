¿Y los habitantes de la calle?

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del tema de la desigualdad, que está tan de moda en el mundo y especialmente en Colombia, observo que siempre se menciona a los desplazados, mujeres cabeza de familia, reinsertados y otras a las que el Gobierno planea darles auxilios, pero no he escuchado nada referente a los habitantes de calle, donde se encuentran niños, ancianos y personas en condición de drogadicción, quienes diariamente padecen las inclemencias del tiempo y hambre.

Creo que es hora de prestar especial atención a estos ciudadanos, a quienes no se les ha brindado una oportunidad ni están en las cuentas del Gobierno. Es hora de demostrarles amor y consideración, dándoles oportunidades y ayudándolos a reinsertarlos a la sociedad.

Julio César Patiño Díaz

Reformar la educación

​

El Fondo Monetario Internacional vaticina que el crecimiento de los países de Latinoamérica durante los próximos años será extremadamente bajo. Las razones que esgrime obedecen a la precariedad de los sistemas educativos que se hicieron agua durante la pandemia, dificultando la comprensión y capacidad crítica. El diagnóstico no sorprende y ratifica que como país no hemos entendido que el futuro está en el conocimiento y no en las exportaciones de comodities. ¿Qué hacer? Lo evidente es reformar la educación que, al igual que la justicia, son los pilares para ser un país del primer mundo y que sin ellos la prosperidad seguirá siendo ajena para las próximas generaciones.

Gabriel Remolina Ordóñez

Soat para vender el carro

​

Los carros, aunque digan en la tarjeta de propiedad que nos pertenecen, hay ocasiones en que no es así, y más bien están para que el Estado les saque el mayor lucro. Recientemente conocí de un caso en el que un señor intentó vender un carro que tiene en un taller en reparación y comprobó que no puede hacer el traspaso por un entuerto que la norma no previó al incluir el Soat y la técnico-mecánica como requisitos para este trámite, sin exceptuar casos como estos.

La lógica prima y si está sin circular por las vías, y sin poner en riesgo a nadie, ¿para qué exigen este par de requisitos para el cambio de propietario? La respuesta es más que evidente, pero mientras Hacienda le sigue cobrando los impuestos sagradamente todos los años, el afectado perdió la posibilidad de venderlo porque ya no es lo que el dueño decida. Casos como estos son los que la Corte Constitucional debería revisar y corregir.

Wadid Arana D.

Taxistas escoden la tabla



​

Hasta cuándo tendremos que soportar los habitantes de la capital el abuso y la mala fe de muchos taxistas que esconden la tarjeta de operaciones, para que el usuario no pueda observar el valor de las unidades que marca el taxímetro. Así ellos cobran lo que quieren, siendo a veces excesivo el costo de una carrera. Y ni modo de hacer reclamo alguno por la agresividad de algunos de estos personajes. Ojalá la señora alcaldesa tome nota de esos abusos y adopte los correctivos de rigor.

Roberto Plata Torres