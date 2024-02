¿Y las baterías eléctricas?

SEÑOR DIRECTOR:

Su petición editorial en el sentido de controlar la deforestación, la agricultura extensiva y la introducción de más vehículos eléctricos debería tener un protocolo muy preciso sobre la disposición de las baterías eléctricas; los chinos están luchando ya con esto, pues acumulan cerca de 200.000 toneladas del letal litio en desuso.Andrés Trujillo Mosquera

La apuesta por la seguridad en Bogotá

SEÑOR DIRECTOR:

Debido a los últimos robos que se han cometido, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, implementará nuevas medidas de seguridad. En la última rueda de prensa anunció que reforzará el pie de fuerza policial en los parques, restaurantes, TransMilenio, entornos escolares y comercio en general. Habló también de implementar el uso de tecnología como drones, cámaras, captores biométricos y ciberpatrullajes. Además de tener 700 efectivos de la Policía adicionales para ubicarlos de una manera estratégica y así buscar combatir la inseguridad para que no se llegue al punto de que los ciudadanos se armen y tomen justicia por sus manos.

El fin de estas medidas no es solo que los bogotanos vuelvan a confiar en la Fuerza Pública, sino que no tengan que estar escuchando el mismo comentario de siempre: “No dé papaya”. Se trata de caminar con tranquilidad, de poder salir a las calles seguros, y lograr que la percepción de Bogotá mejore ante el mundo porque, como bien sabemos, hace pocos días Estados Unidos nos clasificó como una de las ciudades más peligrosas.

María José Cortés

La inseguridad y el sistema carcelario



SEÑOR DIRECTOR:

Bogotá está viviendo una ola de delincuencia pocas veces recordada por algunas generaciones. Lo grave de esta situación, más allá del miedo de los ciudadanos y la poca percepción de seguridad, es que la gran mayoría de los delincuentes que son capturados por las autoridades tienen antecedentes judiciales, los cuales van desde hurto calificado, hasta tentativa de homicidio. Algunos entran y salen de la cárcel varias veces durante todo el año.

El sistema carcelario está colapsado y ellos lo saben, los delitos menores no los asustan. La Policía está haciendo su mejor esfuerzo; la Fiscalía hace lo propio; pero si el sistema judicial sigue dándoles oportunidades a aquellos a los que no les interesan o no las merecen, serán los ciudadanos quienes terminen pidiéndoles una oportunidad a estos delincuentes para que no les quiten la vida por un celular.

Andrés Felipe González Vallejo

El Cocuy, en llamas



SEÑOR DIRECTOR:

El parque nacional El Cocuy, en Boyacá, sufre por estos días fuertes incendios forestales que consumen alrededor de 400 hectáreas de vegetación. Está en peligro uno de los ecosistemas más importantes del país.

Estos son ecosistemas muy valiosos para Colombia, pues se cuenta con una gran variedad de fauna y flora, y son de una extraordinaria riqueza natural. Tenemos fe en que los organismos de socorro puedan mitigar totalmente estos daños y comenzar con la gran tarea de la restauración. Las fuertes olas de calor amenazan los tesoros ambientales de Colombia.

Alan David Beltrán Duarte