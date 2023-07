SEÑOR DIRECTOR:



No es justo que alias Gafas –carcelero, en su momento, de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y de otros secuestrados– haya sido nombrado gestor de paz. ¿Y la palabra del Estado no tiene vigencia? ¿El respeto a los acuerdos y la patria es de otro tiempo? No es coherente con los connacionales que han sufrido de primera mano la más cruenta violencia –aunque opinen algunos que la guerra contra la insurgencia está acabando–, ni es sensato dar ese tipo de ejemplo a la comunidad internacional, que entenderá que en Colombia hay pocas cosas serias.

Esto no es tema de alguna postura ideológica o política, es el pedido que el país ha hecho de diversas maneras y formas: la paz. Todo el que se crea con la capacidad y vocación de liderar un mandato local o nacional es bienvenido, mientras se ajuste a la Constitución y las leyes. De lo contrario, las negociaciones con cualquier grupo ilegal se tornarán ridículas y una burla ante los que han padecido los vejámenes que van en contra del Derecho Internacional Humanitario.

Andrés F. Correa Vega

La conducta ecológica es de todos

SEÑOR DIRECTOR:



Hace un par de días EL TIEMPO publicó un artículo firmado por Florence Thomas, titulado ‘Los jóvenes no saben lo que les espera’, en el que se quejaba de que ese segmento de la población colombiana, a diferencia de su contraparte europea, incurre en conductas que perjudican el medioambiente: usar el auto para distancias que se podrían cubrir a pie o en bicicleta, desperdiciar el agua al bañarse, entre otras.

El domingo pasado fui a un sitio famoso por sus postres y compré 800 mililitros de helado, que venía en un recipiente de plástico de buena calidad. Unos días más tarde tomé el recipiente lavado y lo llevé para que lo rellenaran, y así no desecharlo de inmediato. La empleada del establecimiento me dijo que la política de la empresa lo prohibía. Algunas de las conductas que protegen el medioambiente son decisiones personales y otras dependen de una colaboración entre las partes.

Aunque estoy más cerca en edad de Thomas que de la de los jóvenes que describe, no pude hacer lo que yo quería y ella hubiera aprobado. Tampoco pude haber ido en bicicleta. Bismarck declaró que la política es el arte de lo posible. La conducta ecológica también.

Salvador Virgen

Talento y coraje femenino

SEÑOR DIRECTOR:



Con dos golazos, de Linda Caicedo y Manuela Vanegas, respectivamente, la Selección femenina de fútbol pasa a octavos de final en el mundial de Australia en Sídney. Sí se puede, con talento y perseverancia.

Alemania no era fácil, pues tienen una trayectoria importante en mundiales y diferentes copas. Colombia se impuso 2-1 sobre las teutonas, una potencia, muy rápidas y superiores en estatura. Pero el talento de las nuestras brilló, ganó y gustó. No hay que ser triunfalistas, pero con fe y goles podemos ganar el Mundial. Vamos bien, apenas dos partidos. Pero hay técnico y 22 luchadoras, quienes no se achican ante las rivales. ¡Bravo, Colombia, bravo!

Helena Manrique Romero

Bogotá

