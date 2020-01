¿Y el prestigio de la Corte?

Señor Director:



Tal parece que viviéramos, en materia judicial, en el extraño mundo de Subuso. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en un claro capricho de indecisión -por no decir que de incapacidad-, han sido reticentes, sin justificación ninguna, a la elección de magistrados de la misma corporación y del fiscal general de la Nación.

Asombra ver la escisión o desavenencia existente entre los integrantes de esa corporación, sin que los órganos de control del Estado hayan tenido intervención ninguna al respecto. Ahora, con la renuncia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, queda la Corte sin ‘quorum’ para decidir. Qué tiempos aquellos cuando la corporación en mención la integraban personas de la estatura moral e intelectual de Darío Echandía, Simón Montero Torres, José Gnecco, Manuel Gaona y muchos otros. Ojalá la Corte Suprema de Justicia recupere su prestigio, para bien del país.



Roberto Plata Torres

Un paraíso mal manejado

El pasado 2 de diciembre de 2019 visité, en carro, Playa Blanca para que mis hijos la conocieran, ya que hace más de 20 años la conocí, cuando llegué en lancha, y me encantaron su arena muy blanca y su agradable ambiente en aquella época. Ahora, mi sorpresa al llegar fue bastante negativa desde el parqueadero, que está en un basurero y es bastante costoso (15.000 pesos), las personas que atienden son muy antipáticas, y el gran tumulto de personas me sorprendió. Sin embargo, continué con mi propósito y nos dirigimos hacia la playa por un camino descuidado, sucio, peligroso, lleno de piedras. Mi desagrado fue peor cuando llegamos a la playa, atestada de gente, y media playa invadida por los hoteles y negocios de toda clase. No se podía caminar. Solo buscábamos la manera de irnos de inmediato.



Sentí mucha tristeza de ver ese paraíso tan mal manejado. Y nos fuimos apenas pudimos salir desde ese basurero- parqueadero, con el trancón que se forma en la salida, con las motos y los carros sin ningún control policivo. Huimos del lugar.



Marta Parra

Una ayuda justa

Me impresionó la foto, publicada en este diario, en la que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, saluda, en la sede de la Policía Antinarcóticos, a policías que han sido víctimas de la guerra. Estados Unidos sabe del esfuerzo grande que hace nuestro país y cómo paga en mutilados y muertos. Y está bien que haya anunciado ayuda de un millón de dólares para capacitar a los uniformados que han caído heridos. Es lo más justo. Con esa ayuda o sin ella, se debe hacer. Y garantizarles la educación superior, inclusive a sus hijos. Ellos entregan todo, hasta la vida.



Carmen Rosa Novoa

