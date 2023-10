¿Y el cuerpo médico?

SEÑOR DIRECTOR:

De nuevo, la reforma de la salud se encuentra en cuidados intensivos y la estatización sigue siendo el objetivo del Gobierno. Sorprende que el elemento principal, el cuerpo médico, no se mencione en la ecuación, y no hay duda de que bajo el modelo propuesto las especializaciones, que hoy en día tienen un déficit importante, serán reemplazadas por los médicos generales.

En los planteamientos se ignora que al dejar a un lado las EPS, las pólizas médicas adquirirán un costo impagable. La motivación de los galenos de desplazarse a los pueblos pequeños, algo que se da por descontado, será una utopía, ya que hoy la oferta se encuentra en las ciudades cabeceras. Más argumentos para desbaratar lo que funciona no pueden existir. Importante mencionar que los senadores que actúan a favor por ofertas generosas no olviden que ellos y sus familias no están exentos de enfermarse.

Gabriel Remolina Ordóñez

Sobre la ‘amenaza’



SEÑOR DIRECTOR:

EL TIEMPO (18-10-2023) nos informa que, según el presidente de Estados Unidos, los cultivos ilícitos de Colombia son una “amenaza” para su país. Esta afirmación, que tiene más de tragicomedia que de realidad, se explica por la urgencia de protagonismo de Biden para su campaña presidencial. Se recuerda una orden ejecutiva de

EE. UU., en 1995, que da poderes al presidente para enfrentar situaciones percibidas como “amenaza”. Esta orden ha sido renovada por los presidentes siguientes. Donde hoy hay coca, antes cultivamos maíz, pero este es ahora importado, gracias a los TLC. Igual ocurrió con el trigo, la cebada y la avena. En tiempos recientes, se habló de modificar estos tratados. Son bienvenidas también las acciones para incrementar las incautaciones y la captura de narcotraficantes.

Fidel Vanegas Cantor

Prevenir el racionamiento



SEÑOR DIRECTOR:

En días pasados se habló de una crisis energética. Inclusive de la posibilidad de un apagón. No sé cuántos recuerdan –los muy jóvenes no– los racionamientos de la llamada ‘hora Gaviria’, cuando se tuvo que atrasar el reloj. No se me olvida ese ruido de los miles de plantas de combustible –cómo sería hoy, con lo cara que está la gasolina– en almacenes, edificios y casas.

¿Se imaginan ahora, cuando hay cada vez más carros eléctricos y millones de aparatos electrónicos? Sería un desastre. Así que el Gobierno debe concentrarse en buscar los mecanismos desde ya para no llegar a una situación tan extrema.

Ángel María Aguilar

Bogotá

No tomar partido



SEÑOR DIRECTOR:



El Gobierno de Colombia no debería tomar partido ante el conflicto Israelí- palestino. El presidente Gustavo Petro no puede manifestarse en nombre de un país. Los perjudicados directos son los importadores de productos como equipos electrónicos, misiles, drones y repuestos. Romper relaciones con Israel perjudica nuestra economía... tras de que estamos como estamos. El conflicto Palestina-Israel es milenario, bíblico pero sobre todo político. Es como si a los colombianos nos cuelgan el sambenito de guerrilleros, narcotraficantes o asesinos.

Helena Manrique Romero