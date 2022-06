Volver a las urnas

SEÑOR DIRECTOR:

Las elecciones presidenciales en Colombia 2022-2026 transcurrieron en paz, con excepción del asesinato de un jurado en el departamento del Meta. Las encuestas no fallaron respecto a Gustavo Petro, de 62 años, quien siempre las lideró. No obstante, la sorpresa es el santandereano Rodolfo Hernández, de 77 años, nacido en Piedecuesta.

Los votos de los perdedores se sumarán a los de los anteriores, los indecisos, abstencionistas, los que votaron en blanco reaccionarán, y desde ya el país cambió, no sabemos si para mejor de lo que ya heredamos, o para seguir peor de lo que no superamos. Igual, volvamos a las urnas a manifestarnos democráticamente con criterio político sin que nos manipulen. El único bien común que nos atañe tiene nombre propio: Colombia. Sin folclor mediático, de redes y sin mensajes de odio decidamos, y punto; pero no nos quejemos 'detrás de bambalinas' porque la puesta en escena es una sola y a los actores no los vamos a cambiar. ¡A las urnas!

Helena Manrique Romero

Bogotá

Nueva tragedia minera

SEÑOR DIRECTOR:

Soy ignorante en el tema, pero algo más debe poder hacerse para que haya mayor seguridad en las minas de Colombia. Estos días estamos esperando el rescate de 14 mineros atrapados desde el lunes en una mina en Zulia, Norte de Santander. Este es uno de los trabajos más duros que hay y de los más peligrosos. Según este diario, solo este año van 55 víctimas fatales; que la acumulación de gases, que los derrumbes, en todo caso, a menudo hay nueva tragedias. Mueren hombres trabajadores, sencillos, soporte de sus hogares. Hoy la tecnología tiene que servir para evitar estos accidentes. Hay que hacer más humano y, sobre todo, seguro el legendario trabajo de minero.

Carmen Rosa Novoa

El ejemplo de Fico

SEÑOR DIRECTOR:

Qué ejemplo de decencia, gallardía y respeto por la democracia le dio el candidato Federico Gutiérrez al país, al reconocer de inmediato, sin necesitar la aprobación de terceros, sin sembrar dudas y sin resentimientos, la decisión mayoritaria del pueblo colombiano en las urnas, y al anunciar su voto a favor del ingeniero Rodolfo Hernández, sin mercadear ni regatear su apoyo y sin pretender hacer parte de su gobierno, como clara y públicamente lo manifestó. Colombianos de este talante son los que necesita el país, prioritariamente en nuestros tradicionales partidos políticos, hoy desprestigiados y golpeados por los electores, y responsables por acción u omisión de los grandes problemas nacionales. Defendamos con amor patrio nuestra democracia.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Impulsar el tenis

SEÑOR DIRECTOR:

Los amantes del tenis disfrutamos este martes de un partido maravilloso entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, en Roland Garros, dos de los mejores tenistas de la historia de ese deporte. Solo queda agradecerles y admirarlos cada vez más. El tenis es uno de los más bellos deportes, que debería tener mayor impulso en Colombia, donde hay talento, pero no muchas canchas ni suficiente apoyo del Gobierno.

Dagoberto Castaño Paredes