Volver a las Umatas

SEÑOR DIRECTOR:



​En EL TIEMPO (20-1-23), la geóloga Clemencia Gómez, de la Asociación Colombiana de Geólogos, propone que Colombia debería tener un geólogo por cada municipio. La propuesta es interesante, pero lo primero que va a resultar son los inconvenientes de presupuesto o de disponibilidad de estos profesionales. En la Facultad de Agronomía de la ‘Nacho’ lo notamos para conseguir profesores de geología. Ahora dentro del actual Gobierno, que se nota preocupado por el campo y tiene una minagricultura que lo conoce bien, sería bueno retornar a las Umatas.

Unidades Municipales de Asistencia Técnica con agrónomos, veterinarios, ingenieros forestales, biólogos, tecnólogos... y, desde luego, con geólogos. Comparto la inquietud de la profesional sobre las fallas en los POT que se hacen en los municipios. Estos deben ser supervisados por un grupo multiprofesional como el citado. Por ejemplo, insisto en que teniendo conocimiento de la falla Romeral, ¿por qué no se han previsto sus efectos en Armenia, Popayán y ahora en la carretera Panamericana?

Se habla de que las zonas de las carreteras paguen impuestos de valorización, pero esto se puede hacer equivalente con explotaciones agroforestales que las protejan por lo menos 500 metros a cada lado. Es urgente un buen manejo de los recursos agua-planta-suelo.

Fidel Vanegas Cantor

La reforma de la salud



SEÑOR DIRECTOR:

​

El Gobierno debe tener en cuenta el editorial de EL TIEMPO (21-1-2023), ‘Cifras y cuentas claras’, donde expresa que “cuando en juego están la salud y el bienestar de todos los habitantes de un país, la claridad, el rigor, la certeza y la responsabilidad son factores ineludibles para el manejo de cifras y argumentos por los involucrados en procesos que gestionen, definan o modifiquen cualquier elemento que impacte sobre estos”. La reforma no debe ser radical, pues ello desconocería trayectorias que en muchísimos casos han sido óptimas. Los gobiernos anteriores no han sido estólidos. El Congreso debe ser más proactivo con todas las reformas que se pretenden. Varias cabezas de legisladores hacen mejor las cosas que un solo cerebro. La democracia se magnifica.

Rogelio Vallejo Obando

Pesimismo y polarización



SEÑOR DIRECTOR:



Nosotros los colombianos, con nuestras actitudes, muchas veces exageramos los aspectos negativos de una situación y opacamos cualquier actitud positiva que pudiéramos adoptar. Tenemos el constante pensamiento de que todo lo que sucede a nuestro alrededor saldrá mal. Eso es ser pesimista por naturaleza.

Por ejemplo, el 2023 llega con potenciales problemas en el panorama macroeconómico que pueden complicar las metas del actual gobierno, pero de ninguna manera podemos actuar de tal forma que se nos haga más difícil o imposible superarlos al no suceder como queremos. Dejemos de ver la vida con un filtro oscuro y lleno de negatividad, que, con seguridad, el país y nosotros mismos estamos mucho mejor de lo que pensamos. Creo que vivir en Colombia es mucho mejor de lo que se piensa y al final así lo podremos ver. Por consiguiente, no más pesimismo y trabajemos unidos.

No más polarización y sigamos adelante.

David Guillermo Puyana Silva