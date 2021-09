SEÑOR DIRECTOR:

¿Qué pasa con las basuras? Cada vez más ve uno basuras en la calle. Hay indisciplina. La gente las tira, llena las canecas de los parques y andenes con desechos que deberían entregar a los carros recolectores. Allí y en los parques botan colchones viejos, tejas, vidrios, retretes, escombros, etc. ¿Quién lo hace? ¿Los vecinos, vecinos de otros sectores? Por favor, se necesitan vigilancia y sanción.

Otra cosa es que algunos dueños de mascotas sueltan en los parques a los perritos y se desentienden por revisar sus celulares, mientras estos hacen sus necesidades y ellos no recogen. Todo se resume en que la cultura ciudadana se ha perdido. Cada quien hace lo que le parece y le conviene, sin importar el bien general.



Muchos piden volver a la cívica. No es mala idea, pues son demasiados los actos de indisciplina ciudadana, comenzando por los colados en TransMilenio, que nos cuestan a todos. Y en muchos casos no es por pobreza. La gente parquea donde quiere, invade... Falta cívica.

Ángel María Aguilar

Bogotá

La situación de Arauca

SEÑOR DIRECTOR:

El editorial de EL TIEMPO de 14-9-2021 nos trae la difícil situación que vive el departamento de Arauca, con 6 militares muertos en los últimos días. Pero es que no hace mucho fue asaltado un batallón, y hasta el avión presidencial fue alcanzado por ráfagas de fusil, en Cúcuta. Algunos se preguntan para qué sirve la inteligencia militar. Algo muy grave fue saber -por los medios de comunicación- de militares implicados. Como telón de fondo está el mal manejo de las relaciones diplomáticas colombo-venezolanas. Venezuela brindó acogida a las guerrillas disidentes que no tuvieron espacio o no se acogieron al proceso de paz. Ahora no por eso Arauca se volvió un territorio sin Dios ni ley: los pillos, de diferentes pelambres delinquen y se refugian pasando la frontera de uno a otro lado.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Acosados y asustados

SEÑOR DIRECTOR:

Los ciudadanos en general están acosados y asustados ante tanta inseguridad en las ciudades. El columnista y excandidato presidencial Germán Vargas Lleras muy bien resumió el problema en forma categórica el domingo pasado al afirmar: “Todo se salió de madre”.



La situación de inseguridad se percibe en forma más grave en Bogotá. Para revertir esta situación hace falta, primero que todo, que la justicia castigue a los delincuentes en forma eficiente y severa; que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y que la Policía destine a muchos de sus integrantes a cumplir sus labores sin portar el uniforme, es decir, como si fueran civiles.



En el caso de muchas familias que residen en Bogotá, el lamento por la inseguridad es constante. Y muchos hemos tenido que trasladarnos a otras regiones. Es que, como lo afirmó Vargas Lleras, en Bogotá, “da pánico salir de la casa, y aun quedarse en esta”.

Así resulta que el ciudadano corriente tiene que cuidarse al extremo ante la acción de la delincuencia.

Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca