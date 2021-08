Violencia por la camiseta

Señor Director:



¿Hasta qué punto llega la intolerancia de ciertas personas, que atentan contra la vida de otros por una diferencia de pasiones? Como se sabe, el pasado miércoles 3 agosto volvió el fútbol profesional colombiano, en el partido entre Santa Fe y Nacional, y con él, la presencia de hinchas locales y visitantes en los estadios. Este encuentro se vio opacado por la actitud que tomaron varios hinchas del Atlético Nacional a acatar con gran violencia la tribuna familiar del Independiente Santa Fe, donde se encontraban niños, mujeres y personas de la tercera edad.

¿Cuál fue la razón para que no hubiera acompañamiento de la policía en la tribuna para separar la barra brava de la tribuna familiar? Y otro punto para tener en cuenta es por qué no se aplazó el partido, ya que varias personas resultaron con heridas graves. Y, en mi opinión, el castigo impuesto a dicho problema está mal asignado, ya que se debió castigar solo a las hinchadas involucradas y no a las demás hinchadas de Bogotá. Aquí no se trata de no dejar entrar a las personas al estadio. Por el contrario, se debe buscar un acompañamiento con las barras, como se venía presentando con el programa de Goles en Paz.

Julián Esteban Acuña Delgado

¡Por favor, a vacunarse!

Señor Director:



Así como exigen el plan de vacunación completo en los colegios de los niños, para su respectiva matrícula, debería exigirse también a los adultos la vacuna completa contra el covid. La variante delta es mortal, como todas las cepas del virus. Si nos hubiesen consultado de niños si queríamos vacunarnos contra la viruela, sarampión, varicela, rubéola, etc., probablemente no hubiésemos sobrevivido. Los negacionistas están contagiando el mundo y les importa un pepino.



Es cierto que no se puede llevar de la oreja a nadie en un país democrático como Colombia, pero la salud pública está en mayor riesgo, máxime ahora que se reabrieron sitios públicos donde el aislamiento social es más difícil. Aquí todos estamos en estado de vulnerabilidad, independientemente de la edad. ¡Jóvenes porfiados, por favor, a vacunarse!

Helena Manrique Romero

Costo-beneficio de los vehículos

Señor Director:



El informe de la redacción Vehículos del diario EL TIEMPO demuestra que las autoridades distritales rechazan el uso del auto particular en la capital, no obstante la importancia que tiene, y el aporte del sector en materia tributaria. Mientras los contribuyentes, de una manera oportuna y juiciosa, cumplen con el pago de los impuestos, la Administración de Bogotá mantiene más del cincuenta por ciento de la malla vial en malas condiciones y la reduce permanentemente gracias a las ciclorrutas, donde nada nuevo se ha construido, sino que se han implementando en el mismo espacio de los corredores viales destinados al tráfico vehicular. Todo lo anterior afecta la seguridad vial y contribuye al deterioro mecánico de los autos.



En Bogotá solo podemos usar el carro un 66 por ciento del tiempo, pero los impuestos, seguros, multas, etcétera, se pagan al 100 por ciento. El usuario paga la incompetencia gubernamental, que poco o nada construye vías para mejorar el caos del tránsito.

Mario Patiño Morris

