Violencia escolar

Señor Director:



Los hechos de violencia que se dan a diario en las aulas de clase, en los patios de recreo o en los sitios cercanos a la escuela son muy preocupantes, puesto que ya no son las agresiones que se daban otrora, sino que están pasando a mayores, ya que los niños no ven ningún problema en desenfundar un arma y apuntarla contra un compañero.

Lo anterior, desde mi punto de vista, se da, entre otras razones, porque a través de los medios de información y redes sociales se transmiten hechos de violencia como el ocurrido en Bucaramanga, donde dos jóvenes se agredieron con arma blanca, en medio de la algarabía de personas que los alentaban a seguirse agrediendo, lo cual se ve como si esa fuera la única forma de dirimir los conflictos. Por supuesto, también oyen y ven en sus entornos familiares y barriales situaciones de violencia, con consecuencias a veces lamentables, que de una u otra forma influyen en los cerebros de nuestros niños y tarde o temprano replican con sus compañeros de estudio.



Los maestros, debido al hacinamiento en las aulas, a la falta de equipos de orientación escolar y de apoyo de la familia, casi que nos sentimos incapaces de hacer seguimiento a niños que han crecido en ambientes de violencia y maltrato infantil, seguimiento que permitiría, por lo menos, prevenir actos como los presentados en los últimos días en la capital.Henry Sarabia Angarita

Carteles de los celulares

Señor Director:



La odisea de un joven que logró recuperar su celular, tema publicado en su edición del 20-2-2020, impresiona y es el reflejo de las mafias organizadas que se dedican a este delito y mueven millones de pesos. Según se dice, a estas se les debe el hurto de más de 60.000 celulares en 2019. Colombia lucha contra el delito, pero es un indicador que el celular robado en Rionegro, Antioquia, haya sido recuperado por la Policía Antinarcóticos cuando lo intentaban sacar por el aeropuerto El Dorado. Pues como aquí esos equipos dejan de funcionar, los llevan a otros países para ser utilizados con otros operadores, dice un experto. ¿Pero no existe un convenio con los países vecinos para que allí tampoco sirvan? Eso tenía entendido. Se necesita cooperación. Solo así se controla a estos carteles y se salvan vidas, inclusive.José Francisco Piñeres

Un aborto seguro

Señor Director:



Me refiero a la polémica de la despenalización del aborto frente a todas las causales, no solo por las tres que están despenalizadas por la Corte. Las mujeres tienen derechos tanto sexuales como reproductivos. En Colombia, muchas mujeres realizan abortos ilegales que pueden poner en peligro sus vidas. Debería pensarse mejor en una táctica para que todas puedan este derecho legal, seguro y confiable, sin dejar de lado una regulación de cuántas veces una mujer se puede realizar este procedimiento, para que algunas no lo cojan como ‘deporte’.María Fernanda Beltrán Báez

