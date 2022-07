Velar por el bien común

SEÑOR DIRECTOR:

Hay políticas o programas de Estado, que surgen o, con el paso del tiempo, se convierten en proyectos personales. Tal es el caso de TransMilenio, en Bogotá, donde las diferentes administraciones contradictoras de la que creó el sistema han hecho todo lo posible por acabarlo y desprestigiarlo, sin importar las enormes consecuencias que esto conlleva para los más de dos millones y medio de usuarios diarios que utilizamos ese medio de transporte, y que, mal que bien, es funcional.

Hoy por hoy, sus 136 estaciones y sus nueve portales están en pésimas condiciones, no tienen dueño y da pena ajena ver cómo cada día aumenta irresponsablemente su deterioro. Y las entidades de control se hacen las de la vista gorda y se tapan con la misma cobija. Lástima que no haya una verdadera gerencia del servicio para que lo dignifiquen y no lo dejen acabar.

Gerardo Prada Ahumada

El covid sigue ahí



SEÑOR DIRECTOR:

En su pasada columna, la periodista Jineth Bedoya lanza una voz de alerta acerca del rebrote del covid-19 en los últimos días. Relata su propia experiencia e informa acerca de las secuelas que puede dejar a quienes son afectados por este terrible virus. Nos hace reflexionar sobre la pandemia, que no ha desaparecido, que sigue cobrando vidas, y que levantar el uso del tapabocas no significa que no tengamos riesgo de contagio.



Y yo agregaría que otra señal de alarma es la indiferencia de algunas personas que, aun ante la evidencia de la importancia de completar el esquema de vacunación, desoyen la solicitud del ministro de Salud y su clamor. No hay derecho para que no lo hagan, no solo por cuidar la propia salud, sino al menos por respeto a quienes exponen su propia vida para salvar la nuestra.

Haydeé A. Chiapero B.

Puntos importantes, olvidados



SEÑOR DIRECTOR:

Los cambios que se registran en las relaciones internacionales, como consecuencia de la guerra en Ucrania, han dejado en un segundo plano, por no decir en el olvido, los viejos planes de paz en Oriente Medio, que tanta atención suscitaron durante décadas. Así lo ha demostrado el reciente viaje del presidente Joe Biden a Israel y Arabia Saudita, donde apenas se ha hablado de la situación de los palestinos.



Las preocupaciones del presidente estadounidense van hoy por otros derroteros, en especial el restablecimiento de las relaciones con Arabia Saudita, que atravesaban un delicado momento desde que el propio Biden acusó de “paria” al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, por el caso del periodista Yamal Kashoggui, asesinado en Turquía hace cuatro años.

Pedro García

Una oposición inteligente



SEÑOR DIRECTOR:

El cuatrienio del presidente Petro será de 1.460 días. Sería un atentado contra la salud mental de los colombianos estar presagiando tsunamis que a lo mejor no sucederán, como muchas de las reformas que propone el nuevo gobierno. Lo único que requerimos es organizarnos como oposición inteligente y recurrir al humor para hacer llevaderos los días que vienen.

Gabriel Remolina Ordóñez