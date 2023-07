Valores desde la familia y la escuela

SEÑOR DIRECTOR:



Respecto a los comentarios relacionados con el acoso escolar en las instituciones educativas, si bien los maestros y las directivas tienen responsabilidades, la principal incumbencia debe tenerla la familia, pues es allí en donde más se debe formar en valores y principios éticos y morales. En las reuniones familiares contribuimos a configurar en las mentes de nuestros niños y adolescentes conductas equivocadas; cuando hacemos chanzas, burlas o comentarios en contra de personas, e incluso familiares, por cualquier tipo de condición.

El fallo contra un colegio por un caso de matoneo debe servir como excusa para que toda la sociedad entienda sobre los peligros y las consecuencias de nuestras conductas. Los medios de comunicación también deben cumplir un papel fundamental en la promoción de valores y principios. Para el caso de los niños y jóvenes, que comprendan que los límites son necesarios, e igualmente que padres y maestros entendamos que el trato respetuoso, amoroso, basado en el diálogo, es la mejor ruta para corregir a nuestros hijos, desde la familia y desde la escuela.

Profesor Henry Sarabia Angarita

Dos temas de gobierno



SEÑOR DIRECTOR:



Al cumplir su primer año de gobierno, el presidente Petro parece haberse olvidado de dos temas, incluidos uno en su programa de gobierno y el otro tácitamente en su política del cambio. La corrupción no ha tenido merecida atención, y coincide con la reciente denuncia de uno de los más grandes robos hechos al país (US$ 80 millones a Ecopetrol), como muestra de la ineficacia de los servicios de seguridad y de fiscalización. Por lo menos la Procuraduría debe informarle al país si las oficinas de control interno y los procuradores regionales están trabajando según el manual anticorrupción. El otro olvido, o descuido, tiene que ver con la noticia del aumento de la remuneración de los parlamentarios a más de 40 veces el salario mínimo. Es notable ver que solo uno de los proyectos presentados hace un año para reducir el tamaño del Congreso, eliminando el rubro de gastos de representación y reduciendo el tamaño de las UTL, ha logrado ser aprobado en comisión pero aún no ha llegado a las plenarias. No se ve que el Gobierno haga algo en estas dos direcciones.

David Guillermo Puyana Silva

Salomé

SEÑOR DIRECTOR:



No cumplía los 4 años de vida. Era muy pequeñita, indefensa e inocente. No hubo nada que hacer. Las heridas que le causaron los cobardes criminales de las Farc (que se “extinguieron”, dicen) fueron mortales.

No sirvió, ni siquiera, que su papá tratara de cubrirla con su cuerpo. Era tarde. Salomé había sido asesinada. Y sigue el desconcierto de los colombianos que no estamos entendiendo qué es la “paz total” si después de un año de anunciarla, la violencia en ciudades y campos... aumenta, crece.

Ilse Bartels L.