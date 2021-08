Valoremos la paz

SEÑOR DIRECTOR:

A veces, uno no se explica qué le pasa a la humanidad de estos tiempos. Hay hechos que duelen, que nos hacen pensar en por qué unos pueblos deben soportar tantos dramas por largo tiempo y no se ve solución. El caso de Haití, al que se refiere su editorial (17-8-2021), es muy doloroso. Un país tan pobre, donde ha habido corrupción, violencia y con el que la naturaleza se ha ensañado. Dos terremotos en 11 años y la muerte violenta de su presidente, hace poco más de un mes.

Muchos de esos hermanos pasan por nuestro país y sufren las

consecuencias de los migrantes: humillación, explotación, hambre, violencia. Hoy vivimos un mundo de migrantes. Los venezolanos, igual; los africanos, los sirios. Y ahora, seguramente en más número, los afganos; en especial las mujeres, por miedo al atropello. Por eso, miremos a nuestro alrededor, seamos más humanos, solidarios, valoremos lo que tenemos y cuidemos la paz que vivimos. Es un capital muy valioso.

Lucila González de M.

El Nuevo Liberalismo

SEÑOR DIRECTOR:

Este aniversario del asesinato del doctor Luis Carlos Galán coincide con la personería jurídica otorgada al Nuevo Liberalismo. Como cofundador en Boyacá del movimiento y militante durante sus 10 años de existencia, creo que este tema se debe evaluar con la razón y no con la emoción. Galán fue un extraordinario líder que, por su propia voluntad, disolvió el Nuevo Liberalismo para integrarse de lleno al Partido Liberal, y bajo su enseña iba a ser presidente si la muerte no lo hubiera acallado. Bienvenido el nuevo movimiento, que oxigena la política nacional, pero, cuando el país está hoy descreído de los partidos por la incoherencia de sus dirigentes, la tarea del nuevo Nuevo Liberalismo debe ser de mediano y largo alcance si quiere seguir el ejemplo de su inspirador: Galán fue un estadista y nos enseñó a pensar no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Esta debe ser la gran misión de los nuevos dirigentes del partido: forjar nuevos liderazgos, trabajar por la cultura política de los colombianos, etc. Solo así se podrá rendir el mejor homenaje a la memoria del líder sacrificado.

Julio César Vásquez Higuera

Lo que falta es justicia

SEÑOR DIRECTOR:

La violencia de los delincuentes tiene alarmada a Bogotá. A la ciudad le hacen falta policías, dice este diario el pasado domingo. Antes que más policías, lo que con mayor urgencia hace falta, y no solo en la capital sino en el país, es justicia.



¿De qué sirven, por un lado, suficientes y eficientes policías capturando hampones, y por el otro, los jueces soltándolos por errores de forma o procedimiento, o por no considerarlos peligrosos para la sociedad? Ellos no le temen a nuestra justicia. Para integrar un buen Congreso de la República y evitar que la Rama Legislativa siga atajando o hundiendo los proyectos de ley o iniciativas de reforma estructural y saneamiento de nuestra justicia, que clama la nación, es imperativo que la dirigencia de los partidos políticos seleccione y avale solo a los más meritorios, honestos y competentes aspirantes. Y que el pueblo elija a conciencia.

Luis Iván Perdomo Cerquera

