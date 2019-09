Urge mejorar el SITP / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Es tan bueno y rápido el medio de transporte TransMilenio que hoy es el preferido de los bogotanos. Lamentablemente, es tal su utilización que ya no cabemos en él y no cubre las mínimas necesidades de los barrios alejados de la ciudad. Si el Distrito, con inversión empresarial, mejorara la flota de buses del SITP, ampliara sus rutas y frecuencias, cubriera todas las zonas de la ciudad, además de desestimular el uso del transporte particular, descongestionaría enormemente el sistema TransMilenio. Además, con su sana competencia se descongestionarían los portales al repartirse mejor entre estos dos sistemas de transporte público sus cargas de trabajo, y con ello todos (empresa y usuarios) ganaríamos.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Peligro en los estadios

¿Cuándo será que las autoridades van a tener conciencia de la responsabilidad que conllevan el control y la seguridad en los estadios?



Muy preocupante lo acaecido el sábado en Medellín, donde se jugaba el partido entre el Medellín y Millonarios, y cuando el equipo visitante celebraba un gol en los últimos minutos del encuentro, desde la tribuna un inadaptado social lanzó un arma cortopunzante al campo de juego. Es preocupante cómo ingresan estos elementos al estadio. ¿Qué instrucciones imparte la alcaldía para el control de los violentos?



Como están las cosas, el estadio se convirtió en uno de los sitios de mayor riesgo en cuanto a seguridad. Si no son las peleas entre los violentos, son agresiones internas y, ahora, los ataques a los jugadores visitantes. Nuevamente, una fecha del fútbol termina en las páginas judiciales, y cada día se ven menos hinchas en las tribunas para apoyar el equipo de sus amores por el riesgo que se corre.

Luz Cuartas Zapata

Qué daño tan grande le hacen los violentos al fútbol colombiano. Mientras que hay jugadores en los grandes equipos del mundo que se la juegan por lograr la titular y que Colombia tenga una mejor imagen, aquí, unos hinchas van a los estadios con puñaleta. Esos son los que destierran a la verdadera afición.



Duele que esto pase, porque cada vez las tribunas estarán más vacías. Los perjudicados seremos todos: equipos, hinchas, el fútbol colombiano y el mismo comercio.



Extremen las medidas, por favor.

José Francisco Piñeres

Incitación al vandalismo

Drásticas sanciones civiles, penales y pecuniarias deben recibir aquellas personas que cínicamente incitaron dolosamente a actuar violentamente contra todo el personal que necesitaba transportarse por el territorio colombiano y no pudo debido al paro de transporte, cuyo fundamento era el de rechazar la suspensión y cancelación de licencias de conducción por mal manejo de automotores. No se puede permitir la apología del delito e incitar al vandalismo por la simple razón de verse perjudicados en tener que retirar del servicio a choferes que hacen de las suyas en las vías.

Francisco Javier Cajiao G.