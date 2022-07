SEÑOR DIRECTOR:

​

En su editorial del 27-7-2022 nos habla de la universidad gratuita para los jóvenes. Esta noticia nos agrada, y más a quienes, partiendo de condiciones precarias, logramos surgir gracias al estudio en instituciones oficiales, único lugar al que teníamos acceso.

Dicen que han beneficiado a 8.471 estudiantes de 14.000 solicitantes, que representan casi el 60 por ciento. Por esto las noticias son tan esperanzadoras y se consideran un abrebocas de los proyectos del presidente electo sobre la universalidad de la educación, manifestadas nuevamente hace unos días en su visita a la Universidad Externado, de donde él se graduó.



Pero además de la formacíón académica es conveniente que se den las oportunidades de empleo y emprendimiento para que los jóvenes no tengan que recurrir a las propuestas oprobiosas que les hacen organizaciones criminales, que siembran terror y muerte en nuestro territorio patrio.

Fidel Vanegas Cantor

La esperanza de la Cultura



SEÑOR DIRECTOR:



Pido disculpas de antemano por transcribir textualmente las palabras de doña Gloría Zea, cuando me dijo: “Deja que la gata mee, como decía mi padre”, en referencia a su incipiente gestión en Colcultura. Es decir, que se le permitiera actuar. Algo similar, aunque bajo otros parámetros, podría aducirse en referencia a la entrante ministra de Cultura, a mi juicio, el más acertado nombramiento del próximo gobierno hasta el presente. Esperemos resultados... El Teatro seguramente no será el mismo. Otro tanto la música.



La ópera, “el arte de las artes”, no puede o debe ser la misma. Una Ópera de Colombia, no puede ocuparse únicamente de la creación europea. El arte lírico no es solo escenografía, cantantes y directores. ¿Y la creación? Hace ya varios lustros que abogamos por una ópera colombiana e iberoamericana en sentido creativo.

Mario A. Posada Torres

Fortalecer la política agraria



SEÑOR DIRECTOR:

​

Como colombianos debemos asegurarnos de que desde el inicio del nuevo gobierno el desarrollo del campo tenga una prioridad que nos permita al final del cuatrienio contar con un país que empiece a producir gran parte de los alimentos requeridos para que en toda Colombia el hambre sea cosa del pasado. Se requieren políticas de avanzada con las cuales el campesinado sea el consentido y apoyado para que el bien más preciado, que es la comida, se produzca eficientemente. “Hay que sembrar para recoger”, nos decían los abuelos, y esta máxima no puede ser desconocida.

Gabriel Remolina Ordóñez

En su mejor momento



SEÑOR DIRECTOR:

​

Bastó un golazo de la delantera Linda Caicedo contra la difícil selección Argentina para obtener tres logros icónicos: final de la Copa América, Mundial y Olímpicos. Felicitaciones a las jugadoras y, por supuesto, al técnico Nelson Abadía por seguir invictas; y ahora, la final para cerrar con broche de oro. Definitivamente las futbolistas están en su mejor momento porque las selecciones sub-17 y sub-20 también clasificaron al Mundial.

Helena Manrique Romero