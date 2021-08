Unirse contra los delincuentes

SEÑOR DIRECTOR:

Es innegable que en Bogotá la inseguridad se ha venido incrementando. Y tienen razón los que critican a la justicia, pues muchos delincuentes salen campantes por vencimiento de términos, por procedimientos inadecuados de captura o por otros motivos. La justicia así no les infunde temor ni respeto a los delincuentes. Y, además, desanima a los ciudadanos a denunciar, que es lo más grave. A la gente se la invita a denunciar, pero no hay mínima certeza de que el delincuente pague.

Y, de otro lado, indudablemente falta pie de fuerza. Son escasos los agentes de policía. Se necesita que se capacite a miles de patrulleros, que se los dote bien y con tecnología suficiente para que puedan actuar. Es importante que los hampones no sientan que asaltan y se van tranquilos. Las vidas son lo más valioso, y se están perdiendo absurdamente. Defenderlas es labor del Estado y de las administraciones locales. Que se unan sin celos y nos defiendan.

José Francisco Piñeres

Engaños al Estado



En Colombia, las entidades públicas no aprenden de los errores del pasado. No es la primera vez que los particulares le meten documentos falsos al Estado, y este no se da cuenta oportunamente. Para la muestra, un botón: el caso del Mintic, en el que resultaron falsas las garantías para el respaldo del contrato para llevar internet gratis por 11 años a cerca de 7.000 colegios rurales del país. Estas garantías eran sobre responsabilidad civil, amparo para el anticipo, el cumplimiento del contrato y los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, el Ministerio le pagó como anticipo a la firma Unión Temporal Centros Poblados la no despreciable suma de 70.000 millones de pesos.



Es de suponer que toda entidad pública, antes de adjudicar un contrato, debe verificar con la firma o empresa que expidió la póliza su autenticidad. Es condición sine qua non. El Mintic debe asumir toda la responsabilidad. Como dice el presidente Duque, al responsable de estos desfalcos del tesoro público debe caerle todo el peso de la ley.

Fredi Becerra Mosquera

Cortar el mal de raíz



EL TIEMPO de 16-8-2021 nos habla de la eficiente labor de la Armada y la Fuerza de Tarea en la incautación de 317 toneladas de coca y 90 de marihuana en las costas del océano Pacífico.



Desde luego, estos son importantes resultados, pero los problemas se deben combatir de raíz. Así como llegamos a este problema por haber abandonado la producción para la soberanía alimentaria, podemos seguir las recomendaciones de la ONU para que, acto seguido a la erradicación, se siembren los sustitutos alimentarios. Esto debe estar apoyado por un estímulo a los campesinos que se comprometan con la sustitución.

En el Pacífico también se han creado bandas de piratas que atracan a pescadores o transportadores marítimos y fluviales. Por ello he propuesto que la Armada tenga un servicio equivalente al de Satena en los aires. Esta sería la mejor manera de defender nuestro territorio.

Fidel Vanegas Cantor