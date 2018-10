Unirnos por la defensa de los niños

Señor Director:

Me refiero a su editorial ‘Matando a los niños’ (3-10-2018). Según el ICBF, a diario se registran 66 casos de violencia contra menores de edad en todo el país, y en lo que va de este año se han incrementado a 5.870. Increíble. En menos de una semana se han presentado hechos terribles como el de Génesis Rúa, una niña de nueve años que fue víctima de feminicidio en Fundación, Magdalena.

Por otro lado, los niños que han sido privados de su libertad, como el menor de cinco años Cristo José (hijo del alcalde del municipio de El Carmen, Norte de Santander), quien fue secuestrado el 3 de octubre. Sin olvidar a todos aquellos niños y niñas a quienes se les vulneran sus derechos y que no salen a la luz pública.



Es importante que nosotros como sociedad le pongamos un alto a esta problemática social. Ya es hora de unir nuestras voces con el fin de lograr que el Gobierno, junto con las entidades competentes, imponga castigo ejemplar a todos estos individuos que atropellan a los menores.



Es nuestro deber velar por los derechos fundamentales de los niños, garantizando que crezcan en un país justo, sin violencia, sin miedos y, sobre todo, en un país seguro.



Laura Camila Torres Sánchez

¿Qué culpa tiene TransMilenio?

¿Qué dicen las autoridades político-administrativas de los actos violentos de los desadaptados hinchas que atacaron los buses de TransMilenio en la avenida Caracas con calles 45 y 57 y ocasionaron lesiones a dos usuarios que no tienen ninguna culpa por la pérdida de la clasificación de Millos en la Copa Suramericana?



En el clásico pasado, en una riña perdió la vida un hincha de los embajadores. Y aun así se preguntan por qué los estadios ahora nunca están con el aforo completo: simple y llanamente, por el poco fútbol que muestran los equipos, por la violencia generada en el estadio o su entorno por las barras brutas.



Y lo más grave: la falta de autoridad ante los desmanes que ocurren en cada fecha del fútbol colombiano y ese silencio de incompetencia que demuestra que los barristas hacen lo que quieran, y las sanciones son ridículas.



Se sanciona el cemento de las graderías, pero no a los responsables de estos hechos, que día a día alejan a los verdaderos hinchas.



¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas es necesario que se pierdan? ¿O tiene que ocurrir una tragedia de grandes proporciones para que se aleje de los estadios a los violentos? No hay derecho.



Joaquín Correa López

Una tradición que vuela

Es triste pensar que una actividad tan capitalina como alimentar palomas en la plaza de Bolívar ya no se vaya a poder realizar más. Son incomprensibles las razones por las cuales se están empleando estas medidas, pero no cambia el hecho de que se va a dejar una tradición que han disfrutado varias generaciones de bogotanos y turistas que visitan el centro histórico de la capital colombiana.



Nicolás Amézquita

Bogotá

