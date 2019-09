Señor Director:



Todos los colombianos, unidos, venceremos a los grupos armados. Fuimos capaces de ganar la batalla de Boyacá solo con espadas, palos, machetes y caballos, eso sí con valerosos y valientes hombres, que entregaron su vida por la patria y por América. En este momento, con toda la tecnología, las excelentes Fuerzas Militares, será fácil derrotarlos.

Debemos enfrentarlos con inteligencia, fuerza y valentía. Nuestro país es muy hermoso, con todos los climas, tierras productivas, gente buena y trabajadora, no es justo que unos pocos intenten derrotarnos. La gran mayoría somos gente buena, campesinos laboriosos, empleados comprometidos con sus empresas. También tenemos científicos en todas las partes del mundo que nos han dado la imagen de colombianos inteligentes. A luchar, colombianos, informando la ubicación de los alzados en armas y poniendo toda la energía y el apoyo al señor Presidente, al ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

El daño está hecho

Señor Director:



Irrecuperables los daños ecológicos que han hecho en la Amazonia los incendios forestales en la región de Brasil y Perú. Cientos de años se necesitarán para recuperar los bosques y terrenos destruidos por la mano del hombre.



Colombia no ha sido ajena a la deforestación cometida años atrás por verdaderos criminales del medioambiente en los bosques del Carare y La Dorada, por la indiscriminada tala de bosques, casi que permitida por los gobiernos de la época, para la explotación ilegal de maderas y la habilitación de terrenos para grandes terratenientes y ganaderos. Y ni qué decir de los miles de hectáreas destruidas hoy en manos de cultivadores de hoja de coca y protegidas, esas sí, por grupos de narcotraficantes.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Conservar la 7.ª

Señor Director:



La 7.ª en Bogotá es quizás una de las avenidas más bellas de la ciudad, y se aprecia así, a pesar del vandalismo del aerosol al que la han sometido en algunos de sus sectores, precisamente porque aún no tiene entre su mobiliario los esperpénticos paraderos que instalan para tomar el TransMilenio. En Roma, los biarticulados funcionan sin necesidad de utilizar estas estructuras y en paraderos comunes y corrientes. Entonces, ¿para qué tirarse un símbolo de la capital?



Wadid Arana D.

El robo de canecas

Señor Director:



En artículo de EL TIEMPO, agosto 27/19, se evidenció el robo de mobiliario urbano en Bogotá, específicamente de las nuevas canecas. Un hombre las transportaba en un camión sin dar razón de a dónde ni por qué las llevaba, pero se trató de un robo. Como no hubo “denuncia formal” se aplicó una sanción pecuniaria al conductor y se lo dejó libre. ¿Por qué el descubrimiento hecho por la policía no es efectivo como denuncia, por qué no tiene valor a ojos de la ley? Es una determinación desafortunada y poco práctica pretender castigar el saqueo y el hurto a la ciudad con un comparendo.



Dalia Valero

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co