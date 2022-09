Una tarea que no da espera

SEÑOR DIRECTOR:

En la intervención ante la ONU, el presidente Petro dijo cosas importantes, algunas de las cuales han sido planteadas en otros escenarios. Pero decirlas allí tiene más eco mundial y es valioso. La lucha contra la droga la estamos perdiendo, como dijo el mandatario, no hay duda. Colombia sí que ha pagado caro este flagelo en vidas, en seguridad, en tragedias familiares por el consumo, en daños ecológicos, en grandes dineros invertidos y en pérdida de valores, entre ellas el respeto a la vida.

Pero, mientras haya consumo hay negocio, y mientras más grande el negocio, más gente habrá metida en él; más cuando hay hambre y escasez de oportunidades. Así que la lucha es de todos, del Gobierno y de la comunidad internacional. Lo que deben hacer es sentarse, más allá de ideologías, a estudiar maneras de ayudar médica y socialmente a combatir este problema de salud pública, además de reducir las mafias y luchar contra la pobreza. Desafortunadamente es una tarea larga, pero que no da espera.

Ángel María Aguilar

Responsabilidades compartidas

SEÑOR DIRECTOR:

Magnífico que próximamente, y gracias a la Alcaldía Mayor, Bogotá tenga por fin el servicio de bicicletas públicas compartidas. Pero valdría preguntar qué tipo de reglamento o norma deberán observar los usuarios de este servicio, pues en la capital los ciclistas no acatan ninguna norma, señal o restricción, ni tampoco se sienten obligados a usar autoprotección, como cascos o chalecos reflectivos. Sumado al hecho de que el mobiliario para este nuevo servicio, o bien quita espacio al peatón sobre el andén o reduce las calzadas para los automotores. Sin desconocer que muchos domiciliarios han adaptado sus bicis a esa especie de ‘ciclomotor’, que no es otra cosa que una moto ligera que contamina el ambiente y opera más raudamente, con el peligro que ello supone para todos, para no abundar en las libertades con que cuentan las patinetas y las motos eléctricas que se mueven a su aire por ciclovías y ciclorrutas. Sí a la modernidad, pero con cívica y urbanidad, con respeto por los derechos y las obligaciones ciudadanas.

Mayo Monroy

Conciertos en Bogotá



SEÑOR DIRECTOR:

El viernes 16 y el sábado 17 se celebraron diferentes conciertos en dos de los lugares más icónicos para dichos eventos, como el Movistar Arena y el estadio El Campín, donde artistas como Silvestre Dangond, Ricardo Arjona, Dua Lipa, Coldplay, Duki, entre otros, tuvieron la oportunidad de compartir con un público de casi 54.000 personas en los diferentes lugares.

La capital contó con espectadores extranjeros, al igual que personas de distintas ciudades, quienes viajaron hasta Bogotá para disfrutar de sus cantantes favoritos. Esto, sin duda, es favorable para el turismo bogotano y propicio para mejorar su calidad hotelera, así como una oportunidad para la ciudad de seguir cautivando a las personas para que vengan a conocer y disfrutar de sus actividades, por ser el centro del país. Ojalá se siga por este camino y se trate de mejorar en seguridad y en movilidad también. La juventud necesita escenarios de esparcimiento.

Jhon Nicolás Macías Rojas