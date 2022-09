SEÑOR DIRECTOR:



Leyendo artículos y escuchando noticias diariamente, fácilmente se puede deducir que somos una sociedad enferma, por acción o por omisión. No es de personas cuerdas el que sigamos tan insensibles frente a tanta muerte: personas descuartizadas en bolsas, masacres casi que a diario, asesinatos de líderes sociales, familia acuchillada e incinerada, profesores, padres, abuelos y familiares acosadores y violadores de menores... En fin, estamos ante una sociedad acostumbrándose a la barbarie y a no importarle para nada el sagrado derecho a la vida.

A lo anterior se le suma la ola de suicidios, sobre todo de jóvenes y adultos mayores. Un panorama desolador que, mirado desde los informes de la Organización Mundial de la Salud, lo lleva a uno a inferir que estamos aportando una buena cifra a esos 450 millones afectados por problemas de salud mental, de los más de 264 millones con problemas de depresión y de las 800.000 personas que se suicidan cada año en el mundo. Es urgente abordar la problemática socioemocional para ver si por ahí podemos encontrar la salida a tanta barbarie.

Profesor Henry Sarabia Angarita Facatativá

Legalización de las drogas



SEÑOR DIRECTOR:



Desde que el narcotráfico nos hizo más visibles ante el mundo, hemos venido escuchando la infructuosa propuesta de legalizar las drogas en nuestro país. El problema es que ningún país hasta hoy se ha atrevido a hacerlo, lo que permite inferir que no hay estudios de referencia o poca evidencia en qué apoyarse. Si el objetivo de la propuesta es restarles poder económico a los narcotraficantes, omiten en ella que la drogadicción es un problema personal no bien visto por la sociedad, lo que aseguraría para los traficantes un mercado negro como el que hoy existe.



¿Con menores ingresos? Seguramente, pero con más muertes por sobredosis, mayor descomposición social, mayor consumo, los delitos por efectos de esta podrían incrementarse. Legalizar las drogas catalogadas hoy como ilícitas será siempre un camino incierto si el Gobierno no logra consolidar una estrategia jurídica que impida toda esta catástrofe. Y, a su vez, para no tener que admitir después que efectivamente pierden los narcos, menos de lo que nos va a tocar perder como sociedad.

Wadid Arana D.

Salud y cuidado

SEÑOR DIRECTOR:

Cada día que pasa, dejamos de pensar en el covid-19. Desde que la mayoría de personas completaron el esquema de vacunación y se abrieron todas las actividades que se habían negado por las aglomeraciones, nos hemos dado cuenta de la despreocupación entre la gente. Es delicado pensar que las personas que ahora tienen covid confunden los síntomas con una gripa común. Por eso es mejor prevenir cualquier síntoma, por pequeño que sea, con el fin de evitar llegar a mayores circunstancias individuales y colectivas. La invitación es a que con el mínimo síntoma que se tenga, se alerte a las personas con las que frecuentamos. Y recordar que el uso de tapabocas salvó muchas vidas. No olvidar que no hemos salido del todo de la pandemia.

Jhon Nicolás Macías Rojas