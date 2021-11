Una propuesta inviable

SEÑOR DIRECTOR:

La propuesta del candidato de la Colombia Humana, en el sentido de cancelar las exploraciones de petróleo si llega a ser elegido presidente de Colombia, es temeraria. El petróleo, por lesivo que resulte para el medioambiente, no es un recurso que se pueda eliminar de un día para otro.

Las lesiones económicas para el país serían muy graves. Entre muchas, impactaría la inversión extranjera, los ingresos por exportaciones y se afectaría el empleo del sector petrolero. De igual forma, en el curso de unos pocos años dejaríamos de ser autosuficientes, lo que obligaría a importar el oro negro y sus derivados, que son parte importante de los insumos de algunos sectores de la industria nacional, entre ellos el agro, encareciendo el producto final. Además, cerca de medio millón de accionistas de Ecopetrol verían afectados sus rendimientos.



El gas, que hoy reciben más de once millones de hogares colombianos y los automotores, si escasea o se tiene que importar, alcanzaría valores que lesionarían la economía del país.



Aunque no es una propuesta parecida a lo que hizo el chavismo en Venezuela con PDVSA, sí es una muestra de lo que significa ignorar la importancia del petróleo en la economía de un país productor.

Mario Patino Morris

¿Sin ALO norte?

SEÑOR DIRECTOR:

Preocupante que voten los concejales por un POT que durará 10 años definiendo el destino de Bogotá. ¿Cómo podemos dejar a nuestros hijos en esa pesadilla de trancón por la autopista Norte, que de la calle 100 a la 190 es hora y media de infierno? Bogotá crece, y sin ALÓ Norte va a ser imposible la movilidad hacia los colegios, y seguiremos con una idea de no hacer nada en el norte. Mejor dicho, quedaremos como en la era de los micos, encima de los árboles, sin visión hacia el futuro.

Inés García

No todo vale

SEÑOR DIRECTOR:

“Capital mundial de la bici”, donde los ciclistas no respetan las normas de tránsito, los ‘ciclomotores’ se consideran bicicletas y las motos utilizan ciclorrutas sin restricción alguna, no es un paradigma que Bogotá debiera perseguir. Como tampoco el de ‘capital mundial del perifoneo’, recurso que cualquiera puede utilizar para promocionar productos y servicios a cualquier hora, a unos decibeles intolerables. La reactivación económica, sí, pero no todo vale. Todas las libertades tienen un límite, y en ello se basa la democracia.

Mayo Monroy

Pero hay que cuidar la vaca

SEÑOR DIRECTOR:

"Seguiremos haciendo una vaca entre ciudadanía, gobiernos Distrital y Nacional para sacar adelante TransMilenio, seguir mejorando sus buses, estaciones, portales y calidad del servicio", dice la alcaldesa de Bogotá en entrevista con Yamid Amat (EL TIEMPO 21-11-2021). ¡Qué bueno! Pero la vaca también debe ser para impedir que en las protestas callejeras los vándalos sigan destruyendo el sistema y para contener la cultura del no pago de muchos usuarios. De lo contrario, no aguantará tan seguidos ordeños.

Luis Iván Perdomo Cerquera