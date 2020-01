Una página triste de la historia

Señor Director:



Es dolorosa la crónica ‘Doce años en la búsqueda de un hijo señalado de ‘falso positivo’ ’ (16-1-2020), donde una pareja de esposos debió afrontar esa larga pena de no saber la verdad de lo que ocurrió con uno de sus hijos que perdió la vida bajo esa triste práctica. Esa fue una de las páginas más tristes que ha vivido este país, donde las personas terminan ‘alegrándose’ por recuperar unos restos. Todo producto de una larga guerra que tuvo consecuencias increíbles, que dañó todo, hasta las conciencias. Pero que al menos deje lecciones, que nunca más vuelvan esos hechos, y que se sepa toda la verdad. Además, que haya reparación y justicia. Algo de justicia. Dios les dé valor a todos.



Lucila González de M.

La importancia del POT

Señor Director:



Si el ordenamiento y crecimiento de las ciudades en Colombia obedecieran a una planeación estratégica de largo plazo, previamente establecida, Bogotá no estaría enfrentada al problema que la Contraloría General de la Nación advierte, y que hace referencia a la compra de unos inmuebles por una cifra millonaria para construir la troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª, proyecto que se encuentra suspendido y terminará generando mayores costos administrativos y fiscales para la ciudad. La carencia de una planeación estrategia sobre el desarrollo y crecimiento de las ciudades colombianas permite que cada nuevo alcalde gobierne con su idea de la ciudad que quiere, ignorando en buena medida lo que hizo su antecesor. Por ello, la mayoría de nuestras urbes parecen colchas de retazos. Barranquilla y Medellín podrían ser la excepción, porque las diferentes administraciones han trabajado unidas en los proyectos de ordenamiento.



Mario Patino Morris

Por una justicia justa

Señor Director:



Con rapidez y eficiencia en las operaciones e investigaciones, la Fuerza Pública y la Fiscalía capturaron a los asesinos del agente en Pasto, del fiscal de Cali y de la pareja de esposos en La Guajira. Ojalá los jueces y magistrados no sigan laxos y condescendientes con los criminales y corruptos, y profieran condenas severas y ejemplares. De lo contrario seguirán estando de plácemes y sin temor alguno a la justicia, a sabiendas de la priorización de los derechos de los victimarios; del otorgamiento de concesiones, excarcelaciones o casa por cárcel por considerarlos no peligrosos para la sociedad; de que disfrutarán de sus botines a sus anchas, porque no les serán confiscados, y de que pronto podrán volver a sus andanzas delictivas. La reforma estructural y el saneamiento de la justicia siguen siendo urgentes. El país clama justicia justa.



Luis Iván Perdomo Cerquera

